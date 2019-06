Las confesiones amorosas de Pantoja en «Supervivientes»: «Me moriré siendo tu viuda»

Actualizado 10/06/2019 a las 13:05

Isabel Pantoja ha sido, en la prensa del corazón en España, uno de los personajes más perseguidos que se recuerdan. Allá donde pisaba la tonadillera, una legión de periodistas y reporteros gráficos daban testimonio a lo sucedido. Pero, a pesar de lo mediático de su vida, hay secretos que nunca ha revelado, incluso, a su propia familia. Pero es en «Supervivientes» donde está narrando detalles nunca conocidos de su propia vida.

Gracias a las preguntas de Mónica Hoyos, Isabel Pantoja se ha sentido cómoda para ir desgranando cómo fue su gran historia de amor con el torero Francisco Rivera «Paquirri». Todo comenzó un 26 de mayo de 1980, cuando el torero José María Manzanares la invitó a una de sus corridas. «No sabía ni quién toreaba», pero en el cartel se encontraba quién llegaría a ser su marido, el cual «era muy conocido» ya en aquella época. Durante el habitual paseíllo previo a la suelta de los toros, «José Mari», como le llamaba Pantoja, miró hacia el tendido y se cruzaron sus miradas. «No se lo que me entró por el cuerpo», recuerda la artista.

Gracias a Manuel Gallardo, fotógrafo de la revista «¡Hola!», se pudo propiciar el encuentro entre ambos. El reportero llevó a la tonadillera hasta la puerta de la habitación del hotel en donde descansaba «Paquirri» después de la faena. Tras llamar a la puerta, el torero recibió a Pantoja después de salir de la ducha. «Esa cara no se podía aguantar. Moreno, con esos ojos, con esa camisa de seda natural con anclitas, que todavía la tengo... y tenía unas fotos de sus hijos en la mano», narraba Isabel Pantoja, cada vez más emocionada.

«Tú eres la Pantoja», espetó el torero al abrir la puerta, algo que la artista quiso matizarle: «Si te da igual, Isabel». «Eres muchísima más guapa que en la tele», continuó el torero, a lo que la cantante contestó con su agradecimiento y explicándole que venía para felicitarle por lo logrado en la plaza de toros. Tras hablar de los hijos del torero, la puerta se cerró y, a ambos lados, se escuchó la misma frase: «No se me escapa ni con alas».

«Al día siguiente fue a buscar a una amiga en común para saber dónde vivía. Fue directamente a la oficina de mi representante y pidió la lista de las galas que iba a hacer para ir a verme. Fue muy bonito, y así estuvimos un año, hasta que en la gala en Madrid, en el Windsor, que me dió un beso en la cabeza», recordó Isabel Pantoja sobre sus inicios sentimentales.

La trágica muerte de «Paquirri»

Sin embargo, el amor no le duró mucho. El 26 de septiembre de 1984, Franciso Rivera «Paquirri» murió de camino al hospital después de una grabe cogida en plena faena. «Cuando falleció estaba en mi casa, esperando la llamada que la mujer de un torero siempre tiene que recibir», aseguró la tonadillera. «A mi me partió en dos. Le decía "hazlo por los niños, hazlo por ti, hazlo por mi" y me decía "prince —de princesa, como le llamaba de forma cariñosa—, no te preocupes que no lo voy a hacer". Pero en el momento en el que toreaba se olvidaba de todo y salía a ser el mejor, como fue»

Isabel Pantoja reconoce que todavía conserva todos los objetos personales que su marido colocó por Cantora, y que por eso no los ha movido. Afirma que en el momento en el que falleció, el hizo una promesa: «Me moriré siendo tu viuda», y piensa cumplirla fielmente. «Fue la historia de amor más bonita que te puedas imaginar. Y lo bueno dura poco. Era tal felicidad y era tan perfecto todo. Y todo en la vida no se puede tener. Yo la he tenido, lo he vivido. Ha sido la persona a la que más he querido y amado en mi vida».

Una relación desconocida

A pesar de prometerle al torero no volverse a casar, Isabel Pantoja ha tenido otras relaciones posteriores. La última de la que se tenía constancia fue con el exalcalde de Marbella, Julián Muñoz. Sin embargo, en «Supervivientes», Pantoja ha dicho que ha pasado por su vida alguien más: Hace nueve años, Isabel Pantoja tuvo una relación que duró algo más de un año.

Con esos datos, nadie podía saber de quién se podría tratar. Tal era el mutismo, que ni sus propios hijos sabían nada, pero Cristina Tárrega podría haber dado en el clavo: Juan Gabriel. El artista estuvo en aquella época muy cercano a la tonadillera, e, incluso, le ha dejado su legado artístico y le pidió contraer matrimonio. «Es lo único que me puede cuadrar, porque hasta las amigas de mi madre me han dicho que después de Julián (Muñoz) no ha habido ningún otro novio», decía Chabelita desde el plató de «Supervivientes».