La continuidad de Isabel Pantoja en «Supervivientes», en el aire por su estado de salud

Actualizado 07/07/2019 a las 14:25

La participación de Isabel Pantoja en «Supervivientes» podría estar en peligro por motivos de salud. A falta de unas semanas para la gran final del programa, la tonadillera, tal y como informaron desde en directo el pasado jueves, tuvo que abandonar el concurso por prescripción médica. Una situación que con el paso de los días ha ido a mayores en las últimas horas, y el futuro inmediato de la cantante en el concurso está en el aire.

«El estado de salud de Isabel Pantoja se ha complicado, incluso existe la posibilidad de que no regrese al concurso», anunciaba María Patiño en «Socialité» después de que el programa se pusiese en contacto con el personal sanitario de «Supervivientes». «Hasta que no se normalicen esos parámetros no es aconsejable que esté expuesta a las condiciones del concurso», exponía el médico que vigila el estado de salud de la cantante en el reality.

Aunque los médicos han hablado de dolencias y «valores médicos alterados» poco o nada se sabe de cuál es el problema que sufre Isabel Pantoja. En «Sálvame» algún colaborador ya ha señalado que la artista tiene problemas con el azúcar, algo que la descompensa y que podría estar causando estos últimos percances.

A pesar de la última hora, tanto el programa como la artista se mostraban optismistas. «Me encuentro muy bien, quiero tranquilizar a mi gente y a mi familia porque me encuentro muy bien, me estoy recuperando. Me sacaron de la isla para hacerme unas pruebas médicas y estoy a la espera de los resultados», aseveraba en una conexión teléfonica en la que además confesaba tener «muchísimas ganas de volver» y que echaba de menos a sus compañeros de concurso. «Yo creo que sí voy a volver, lo deseo con toda mi alma »