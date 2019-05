Actualizado 23/05/2019 a las 00:32

«La Voz Senior» retornó este miércoles a las noches de Antena 3 con la tercera gala de audiciones a ciegas del «talent show» que presenta Eva González. Una velada que sirvió para que los cuatro «coaches» del programa, Antonio Orozco, David Bisbal, Paulina Rubio y Pablo López continuasen conformando sus equipos de cara a las siguientes fases.

A pesar de que se trata de un programa que debe premiar el talento por encima de todo, una de las mejores actuaciones de la noche, se quedó fuera del concurso a las primeras de cambio, en una decisión que pareció inexplicable. O al menos, lo fue fue a ojos de un gran número de espectadores del formato, que no entendieron que ninguno de los cuatro miembros del jurado seleccionase a Nico Fioole, un hombre de 81 años que asombró con su actuación, pero que no consiguió entrar a formar parte de ningún equipo de «La Voz Senior».

«Tengo 81 años y voy con mucha fuerza a “La Voz Senior”. La edad no tiene límite, sigo cantando y soy feliz», explicó el anciano, de origen indonesio, en su vídeo de presentación. El hombre lleva más de 50 años dedicado a la música, un tiempo en el que ha conocido a artistas de primer orden como Lola Flores, Miguel Ríos y Concha Velasco. Por ello, se presentó en plató sin ningún miedo e interpretó uno de los temas más célebres de Tom Jones: «It's not inusual».

Desde el inicio, hizo vibrar y bailar tanto a los espectadores de plató como a los cuatro «coaches». «¡Pero bueno! ¿Y esta marcha?», espetó emocionada Eva González. La actuación de Nico parecía que le haría acreedor de un puesto en uno de los equipos, pero no fue así. El hombre, no obstante, se lo tomó con filosofía. «He sido feliz, solo por ver a la gente de pie y a los jueces bailando», remarcó el indonesio, con su mayor sonrisa.

Los «coaches», por su parte, se arrepintieron de su veredicto casi de inmediato. «Si pudiera volver atrás en el tiempo, me giraba», aseguró Bisbal. «He sabido que me he equivocado en cuanto ha terminado de cantar. Parezco tonto», añadió Orozco. «Me estoy arrepintiendo», comentó Paulina, instantes después de que Nico abandonase el plató.

La decisión de los cuatro, como no podía ser de otra manera, irritó al público de «La Voz Senior». «Me parece lamentable que no se hayan dado la vuelta con este señor. Indignada total», comentó una usuaria en Twitter. «Flipo con que nadie se haya dado la vuelta. Me duele el corazón», agregó otra. «Que alguien me explique cómo puede ser que ninguno se haya dado la vuelta con el que ha cantado a Tom Jones», espetó un tercero. Un cuarto, no obstante, fue mucho más crítico. «De verdad, apaga y vamonos.... ¿Pero que les pasa a estos ? Y Paulina diciendo... “No dejes de cantar”... pero, ¿qué vas, a dar clases a un hombre de 81 años que te da mil vueltas? ¡Indignante!». «¡Nicolás, eres el mejor! Vete, porque estos cuatro no te iban a enseñar a ti nada!», enfatizó una más. Otro, por su parte, se lo tomó con sorna. «Este programa consiste en que si lo haces bien no te seleccionan. Panda de sordos».

Este programa consiste en que si lo haces bien no te seleccionan. #Lavozsenior3 Menuda panda de sordos. https://t.co/ZmlBC7JQrV — hipopede (@hipopede) 22 de mayo de 2019

Nicolás eres el mejor!!! Vete mejor porque esos 4 no te iban a enseñar a tí nada #LaVozSenior3 — Lichtgestalt 🌟🇪🇸 (@Erikasvrb18) 22 de mayo de 2019

#lavozsenior3 de verdad apaga y vamonos....

Pero que les pasa a estos ?

Y paulina diciendo... no dejes de cantar... ¿pero que vas a dar clases de que aun hombre de 81 años que te da mil vueltas?

INDIGNANTE 🤬😡😤 pic.twitter.com/359UR5w1DH — Pedro dos Santos (@Pedrosantos74_) 22 de mayo de 2019

flipo con que nadie se haya dado la vuelta, me duele el corazón #Lavozsenior3 — Irene (@ireneslqh) 22 de mayo de 2019

Que alguien me explique cómo puede ser que ninguno se haya dado la vuelta con el yayo que ha cantado a Tom Jones.#LaVozSenior3pic.twitter.com/ZcE3IDTcFg — David Díez (@David10Arroyo) 22 de mayo de 2019

#lavozsenior3

Por favor que echen a tomar por culo a estos 4 sinvergüenzas porque no haberse dado la vuelta con este señor no tiene perdón.



Os da 20 mil vueltas, canallas.

FUERA! — ~Anixu~ (@_Anixu) 22 de mayo de 2019

Eva González se suma a las críticas

La indignación de la audiencia la compartió la propia presentadora de «La Voz Senior», que en la citada red social. «Esta voz no la podéis dejar escapar... ¡Vamos, daos la vuelta!», escribió durante la actuación de Nico. Viendo el veredicto final de sus compañeros, fue más crítica. «¡Por favor! ¿Qué habéis hecho? ¡Ay, qué pena que Nicolás no esté dentro! Debe ser tan difícil tomar la decisión de darse la vuelta o no.... ojalá se presente el año que viene de nuevo», escribió González, en un comentario con el que no pudo estar más de acuerdo la audiencia. «Opinión unánime», sentenció un «tuitero».

Por favor esta voz no la podéis dejar escapar!!!! Vamoooos, daos la vuelta!!!!! #LaVozSenior3 — Eva González (@evagonzalezf) 22 de mayo de 2019