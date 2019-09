El culebrón de los Pantoja que invade la parrilla de Telecinco

Actualizado 25/09/2019 a las 16:29

Si hay una familia mediática en España, son el clan Pantoja. En los últimos meses, Chabelita, ahora conocida como Isa P., se ha ocupado de ir rellenando los espacios de actualidad de entretenimiento de Telecinco. Los vaivenes en la relación con su madre, luego con su hermano, con sus parejas e, incluso, presuntas amenazas por las espaldas han sido protagonistas de la vida de Chabelita. Pero lo vivido en los últimos días está siendo inaudito.

Telecinco, con el paso de los años, se ha convertido en la cadena experta en este clan familiar, al tiempo que ha visto cómo Chabelita ha ido creciendo entre plató y plató. Entrevistas y realities han caracterizado su paso por la televisión, aunque siempre rodeada por polémicas de todo tipo. En la última semana, han sido muchos los flancos que se le han abierto a la hija de Isabel Pantoja, y estos están monopolizando Telecinco.

Por las mañana, «El programa de AR» y «Ya es mediodía» han abordado uno de los temas más polémicos de Chabelita: su relación con Asraf. En concreto, el periodista Antonio Rossi ofreció una información que puso en jaque a la joven pareja. Según informó, la tonadillera presenció una fuerte discusión entre ambos en Cantora, un encontronazo que la artista ha ido difundiendo y por la que se llegó a plantear a denunciar por malos tratos a Asraf.

Según confirmó el periodista en «El programa de AR», esto fue lo que alegó Isabel Pantoja para no acudir a la presentación del primer single de su hija. Sin embargo, los motivos que se han ido mostrando a lo largo de los días han ido cambiando, pudiendo ser alguno de ellos, una combinación de todos o ninguno de los mencionados.

Minutos más tarde, en «Ya es mediodía», Asraf Beno acudió en calidad de colaborador al programa de Sonsoles Ónega. No había pasado horas desde las serias acusaciones que se habían vertido cuando ya estaba sentado en un plató contando su punto de vista. Completamente destrozado, intentó explicar lo que verdaderamente sucedió, cambiando en parte el discurso ofrecido por Rossi minutos antes.

A pesar de decir que no quería llorar en directo, Asraf no pudo soportar la presión. «No me gusta el juego sucio, lo llamaría, de quien haya dado la información. Paso de meterme en fregaos. No me merezco esto. He defendido a una persona ante las cámaras», dijo Asraf en el programa, alegando que le «parece injusta» la situación, diciendo que «no le haría daño a su hija».

Y a la tarde, nueva polémica de Chabelita

Acto seguido —y con permiso de Informativos Telecinco—, llegó «Sálvame», un programa en donde este contenido es el habitual del espacio. La historia, de nuevo, daría un giro cuando Kiko Hernández sacó a la luz una nueva historia del clan Pantoja. De nuevo, Chabelita era la protagonista, y las maneras en las que, presuntamente, se movería a las espaldas de la prensa y de su familia.

Según la información de Kiko Hernández, Chabelita se habría encargado de ir difundiendo que su hermano, Kiko Rivera, habría sido desleal a su mujer, Irene Rosales, con una mujer muy conocida poco después de haber salido de «GH Dúo». Además, esta información llegó hasta Isa P., y habría amenazado con contarla públicamente. De esta forma, intenta tener frenadas las declaraciones que el resto de la familia ha ido realizando hacia ella en el pasado.

«Utilizó esta información para que le llegara tanto a Kiko como a Irene», aseguró Hernández en «Sálvame», explicando posteriormente que después de la celebración del cumpleaños de Isabel Pantoja, el 2 de agosto, en donde Omar Montes estuvo entre los invitados, entendió que aquello era una provocación, por lo que Chabelita se había propuesto filtrar la información a los medios de comunicación como fuera.

Por último, con permiso de nuevo de «Pasapalabra» e Informativos Telecinco, la gala de «GH VIP: Límite 48 horas» aguardaba con Anabel Pantoja, primera expulsada del reality, entre la fila de colaboradores. Y, como era de esperar, Jorge Javier Vázquez le preguntó al respecto. La respuesta que ofreció sobre las supuestas amenazas de su prima fue que, de ser cierto, «sería algo fuerte» y quiso distanciarse del conflicto, dejando claro que no había hablando con Chabelita desde que salió de Guadalix de la Sierra. «Yo ni estaba en el momento ni sé que ha pasado ni tengo culpa de nada. No la llamo para buscar información porque no tengo ganas de guerra. Pero que dé señales de vida porque me lo merezco», afirmó.