Actualizado 07/10/2019 a las 01:25

Un domingo más, se emitió en Telecinco una nueva entrega del debate de «GH VIP». Jordi González, presentador del espacio, arrancó anunciando que la noche llegaba cargada de sorpresas y temas sabrosos sobre los que hablar. En la gala del jueves, Dinio se convirtió en el tercer expulsado de la temporada tras perder su pulso contra Mila Ximénez. Además, Kiko, Joao y Adara salieron como los tres concursantes nominadas de la semana.

«Esta noche vamos a ver de eso de lo que todo el mundo habla», anunció González, que también tuvo que añadir que Diego Motomoros había cancelado a última hora su visita al programa. «Está muy tocado», explicó el presentador, «y es que este fin de semana han pasado cosas muy fuertes». El caso es que Estela, la mujer de Diego Matamoros, lleva unos cuantos días tonteando con Kiko, que a su vez tuvo un affaire con Sofía Suescun.

«Estoy más perdida que nunca», dijo esta última en plató, «estoy desconcertada y me han dicho de todo. Quiero dejar clarísimo que no formo parte de ningún montaje». Para el presentador estaba clarísimo que no se trataba de un montaje puesto que «lo que está pasando está pasando, y se ve en las miradas lo que hay». Se pusieron unos vídeos de Kiko y Estela hablando en la casa en los que se le veía a él preocupado por la imagen que tenían fuera de su relación. «No sé si cualquier caricia podría malinterpretarse», le confesó Kiko,

«Pues si tu pareja te dejaría por eso, "chao pescao"», le recomendó Estela, «si yo tengo alguien en la casa que me está apoyando, respetando y defendiendo, mi pareja a la salida le daría las gracias». Kiko, en el confesionario, reconoció que estaba «confundido a nivel emocional. Nunca he tenido una amiga, nunca he sentido algo así. No sé cómo reaccionar. No podemos evitar cosas que son esenciales como es el cariño, que pase lo que tenga que pasar. No me voy a cohibir de hacerlo. Solo me da miedo por ella».

A la media hora de programa Jordi González mostró los porcentajes ciegos, en los cuales se reflejaba que la audiencia tiene a un concursantes sentenciado: 21%, 76% y 3%. Kiko tomó la palabra y dijo claramente que pensaba que el 76% de los votos eran para él: «Yo estoy muy mal visto por la opinión pública y sé que ese soy yo». Poco después el presentador anunció que un nuevo concursante entraría en la casa el martes para sustituir a Nuria: «En Guadalix se van a quedar petrificados».

Durante un largo rato se le siguió dando vueltas a la historia entre Kiko y Estela. En uno de los vídeos, el más revelador de todos, ella le decía que necesitabam «una hora sin cámaras, una hora de intimidad». Suescun, desde plató, una de las más afectadas por todo este lío, dijo que esas imágenes le «molestan, porque sé que se gustan».

En las pruebas de recuperación, los concursantes debieron colocar unos quesitos en una trampa para conseguir recuperar las habitaciones. Al final los dos grupos consiguieron el objetivo y celebraron muy felices su victoria.