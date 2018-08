La divertida «pillada» de Angie Rigueiro en los informativos de Antena 3

Actualizado 08/08/2018 a las 17:47

La presentadora de «Las noticias de la mañana», Angie Rigueiro, se ha quedado sin vacaciones este verano para poder presentar el espacio intformativo de primera hora de la mañana de Antena 3. Para eso, y para protagonizar una de las pilladas más divertidas del momento justo cuando su compañero le daba paso en la noticia.

Ángel Carreiro, sustituto de María José Sáez durante el periodo estival, le cedía el testigo a Rigueiro para que continuase la información: «Y atentos al susto que se ha llevado el conductor de este coche en Estados Unidos, Angie», decía el presentador mientras la miraba. «¡Ay, perdón!», contestó educadamente Rigueiro, quien se llevó un susto al enterarse de que estaba apareciendo en pantalla. Entre risas la presentadora continuaba con la noticia como si no hubiera pasado nada: «No se podían imaginar lo que había en su interior».

El despiste de la presentadora del matinal no ha pasado desapercibido y han sido sus compañeros de «Zapeando» los que han comentado la anécdota en su sección «Están pasando cosas». «Estás perdonada, Angie, cómo no vamos a perdonarte con lo maja que eres», decía Miki Nadal. «En ese ordenador estaban pasando cosas muy fuertes, se le nota en la cara. No sabremos nunca qué estaba viendo y tendremos que aprender a vivir con ello», comentaba Quique Peinado.