Analizar la programación de DKISS es un ejercicio curioso. La cadena que más explota el morbo en televisión cuenta en su catálogo con productos como «Seis por sorpresa», la compleja vida de unos padres con ocho hijos, o «Sí, quiero ese vestido», sobre la ardua tarea de dar con el traje de novia perfecto, aunque las estrellas de la parrilla son, fuera de toda duda, sus contenidos más extremos, como «24 horas en urgencias», «Cuerpos embarazosos» o «Desastres estéticos». Entre ellos (más de medio centenar de títulos) hay uno que es la joya de la corona: «La Doctora Lee», el programa que persigue el trabajo diario de una dermatóloga de Los Ángeles encargada de extirpar bultos que el espectador ni siquiera sabía que podían llegar a formarse. La de «es lo más impresionante que he visto en mi vida» es, ciertamente, una de las expresiones que más se repite en el espacio.

La «Doctora Lee» se enmarca dentro del denominado género «medical», que trata problemas de salud extremos y que el espectador desconoce debido precisamente a su rareza. Entre los títulos que DKISS acumula en esta parcela están algunos como «Cuerpos Embarazosos», «Diagnósticos erróneos», «Diagnósticos misteriosos», «El sexo me llevó a urgencias», «Mi vida con 300 kilos» o «Urgencias bizarras». Susana Ortega, directora de antena del canal español, desgrana a ABC las claves del éxito del género que han llevado a DKISS a convertirse en una de las cadenas temáticas más consumidas.

P - — ¿Cuál es, a su juicio, el pilar principal en la programación de DKISS?

R - Analizando cómo finalizó la temporada pasada y cómo ha arrancado la nueva debo decir que, desde el punto de vista del rendimiento de la audiencia, hay un elemento claro en DKISS desde los inicios del canal en 2016: la apuesta por el género «medical». En los últimos tiempos hemos probado suerte con muchos temas atrevidos, pero el «medical» ha sido siempre, con gran diferencia, el contenido más visto, algo que demuestra el rotundo éxito de «La Doctra Lee».

P - — ¿Qué debe enteneder el espectador por género «medical»?

R - Cuando hablamos de «medical» nos referimos a un género que toca muchos palos en el aspecto de la salud, aunque desde un punto de vista más extremo o extraordinario. DKISS no deja de ser un canal que cuenta historias y que, como dice nuestro eslogan, sorprende cosntantemente. Hemos estrenado ya 51 títulos de género «medical» centrados en diversos ámbitos: problemas estéticos, enfermedades raras, sobrepeso extremo... Por poner algunos ejemplos, nos han funcionado muy bien espacios como «Mis testículos de 60 kilos» o «El hombre sin pene». La clave es que estos programas hablan de temas tan raros que el público que sintoniza el canal no puede dejar de mirar la pantalla. También sobre fobias y manías tenemos un amplio catálogo, con títulos como «Enterrado en mi basura». Con el género «medical» no hablamos de la salud desde un punto de vista corriente, sino desde una perspectiva extrema, diferente y sorprendente.

P - — El éxito de la Doctora Lee es, desde luego, un caso de estudio

R - Ha sido el programa más visto de la historia de DKISS con unos 174.000 espectadores de media en todas sus emisiones y no es para menos, porque es maravilloso.

P - — ¿Qué títulos catalogaría como los grandes éxitos de DKISS?

R - De las emisiones más vistas en la historia del canal, treinta y dos están relacionadas con temas de salud. Coronan el ranking tres programas: «Mi vida con 300 kilos», «Diagnósticos extraordinarios» y «La Doctora Lee», el blockbuster por excelencia. Estos tres programas tienen audiencias que superan los 300.000 espectadores de media. Un 34% de nuestra programación está dedicada al género «medical» debido a su contrastado éxito.

P - — ¿Cómo habéis configurado la estrategia del canal desde su creación en 2016?

R - Desde el principio, DKISS decidió apostar por dirigirse a una mujer de entre 35 y 44 años. Estructuramos nuestra programación en base a ese perfil y buscamos contenidos que pudieran gustar y que, además, no emitiera ningún otro canal. Así, detectamos qué programas estaban triunfando fuera de España y decidimos importar muchos de ellos. Algunos no funcionaron en absoluto, pero con otros dimos totalmente en la clave.

P - — Con «La Doctora Lee» están viviendo su particular edad dorada

R - Creo que el éxito de «La Doctora Lee» es el claro ejemplo de que, quien siembra, recoge. En DKISS comenzamos programando espacios muy extremos, como «Enterrado en mi basura» o «Tú ensucia y yo limpio». Cuando «La Doctora Lee» comenzó a arrasar en EE.UU. decidimos importarlo y no nos equivocamos.

P - — ¿Por qué cree que al público español le gustan las historias extremas?

R - Se trata de casos tan impactantes que el espectador no puede evitar empatizar con los protagonistas. Además, la mayoría de los programas muestran historias de superación con las que, de una u otra manera, el televidente se siente identificado. Al inicio de la temporada en DKISS, el regreso de «La Doctora Lee» aglutinó frente a la pantalla a 220.000 esperctadores, un 1,7% del share. Los tres capítulos emitidos supusieron un 21% del total de la audiencia de ese día en la cadena. Es una apuesta segura.

P - — Parece que importar programas ha sido una de las claves de vuestro éxito. ¿Valoráis arriesgar con producción propia?

R - Vemos ciertamente difícil plantearnos una inversión en producción propia con la ingente oferta televisiva que existe a día de hoy. Ya en la pasada temporada decidimos producir en España el programa «Sí, quiero ese vestido», presentado por Boris Izaguirre, pero no funcionó en audiencia a pesar de que su clon americano sí gusta a los espectadores. Nos da miedo apostar por formatos propios porque existe un alto riesgo de fracaso, aunque no lo descartamos en absoluto. Nuestra estrategia, de momento, es ir paso a paso y aprovechar los programas de fuera que sí que funcionan. Quizás más adelante, cuando el canal lleve más tiempo con una base de audiencia holgada, nos lancemos a crear nuestros propios contenidos. En el género «medical», eso seguro, no hay posibilidad de imitar a los americanos.