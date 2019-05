El drama de Jorge Javier Vázquez: «Hubo una época en la que no quería ir a "Sálvame"»

Actualizado 13/05/2019 a las 12:14

Jorge Javier Vázquez es, actualmente, uno de los presentadores más importantes de la televisión en España. Su éxito en el pasado con «Aquí hay tomate» y en el actual «Sálvame» le han catapultado a la fama. Pero no es oro todo lo que reluce, y aunque la audiencia le haya acompañado en su camino en televisión, por detrás ha guardado silencio sobre una enorme cantidad de sentimientos que se derivaban de su trabajo.

El viernes, durante su entrevista con Bertín Osborne en «Mi casa es la tuya», Jorge Javier Vázquez recordaba el drama que había supuesto para él conducir dos espacios de gran éxito como «Aquí hay tomate», «Sálvame» o incluso «GH VIP».

«La época de "Aquí hay tomate" fue muy convulsa y muy dura», recordó. «Empecé a dejar de ir a sitios porque me encontraba a gente de la que hablábamos en el programa, y probablemente habíamos hablado mal. Para evitar pasarlo ya no iba», señaló haciendo hincapié en los grandes cambios en su vida que ha ido asumiendo a consecuencia de los proyectos que ha ido realizando. «Fue muy apasionante —dijo sobre el «Tomate»— porque empezó como un programa de humor. Creo que marcó una época en la historia de la televisión por la manera de contar las historias, pero lo que empezó como una gracia, la gente se fue acostumbrando y nosotros teníamos que darles un poco más. Me pasó factura».

Una de las cosas que no llegó a entender Jorge Javier Vázquez en su momento fue que, a pesar de ser líderes en espectadores, había gente que no le quería pero le veía, algo que descubrió de la mano de Alcayde. «Piensas que cuando la audiencia te ve estás legitimado, y no. Aunque te vean te pueden odiar, y eso yo no lo sabía». Cuando le comunicaron el final del programa, incluso, sintió algo de alivio. «Me quedaba sin trabajo, pero fue una alegría».

Después de unos años de calma profesional, el torbellino «Sálvame» llegó de nuevo hasta el de Badalona, para volver a vivir el éxito profesional. Pero, al igual que le sucedió en el pasado, hubo una época durante el programa en el que pasó por auténticos apuros. «Hubo una época de "Sálvame" en la que no podía más, no quería ir a trabajar. No me gustaba la deriva que estaba tomando el programa, creía que habíamos perdido el humor y que era muy alejado a lo que empezó siendo», aseguró el presentador.

Pero, lejos de lo que pudiera parecer, en los últimos meses el mismo Jorge Javier Vázquez también se ha sentido amenazado e, incluso, ha tenido miedo a salir por la calle a ciertas horas. Tras el éxito de la última edición de «GH VIP», el presentador empezó a sufrir amenazas a través de las redes sociales, algo que ya denunció en su blog, asegurando que tenía «miedo de caminar solo a ciertas horas». El presentador afirmó, junto a Bertín, que había entendido que esto era algo directamente proporcional a la audiencia que tenga un programa.