La dura bronca de los colaboradores de «Sálvame» a Chelo García Cortés

El programa de este miércoles de «Sálvame» (o gran parte de él) daba voz al público con Kiko Matamoros y «su confesionario», como ya es costumbre. Gran parte de los mensajes que pudimos escuchar durante la emisión hablaban de si el colaborador había hecho bien o no yendo a la boda de su hijo, Diego Matamoros. Sin embargo, no fue lo único de lo que hablaron.

La supuesta noche de pasión entre Kiko Matamoros y Lydia Lozano ocupó también una buena parte del «confesionario de Kiko» hasta que Kiko Hernández sacó unas imágenes en exclusiva. Esas fotografías mostraban a Chelo García Cortés en el aeropuerto dispuesta a coger el avión que le permitiría estar en Madrid para el programa de «Sálvame» de esta tarde. Pero, en ellas, aparecía sin cabestrillo.

«Esta es Chelo en el aeropuerto llevando un traje en una mano, mientras que la otra la tiene apoyada en la cintura. Y aquí [en "Sálvame"] tenemos cabestrillo por la mañana, por la tarde y por la noche», relataba el encargado de mostrar las fotografías. «¿En serio? Y aquí te ayudamos a hacer pis, a vestirte, todo», añadía Carlota Corredera.

¡¡¡¡¡HAN CAZADO A CHELO!!!!! Cuando está fuera de plató puede hacer el baile del gorila: las manos hacia arriba y las manos hacia abajo, pero llega a trabajar y no se quita el cabestrillo ¿QUÉ OS PARECE? pic.twitter.com/QajH98mTIB — Sálvame Oficial (@salvameoficial) 8 de agosto de 2018

El revuelo que crearon las imágenes de Chelo García Cortés fue tan grande que la colaboradora tuvo dificultades para dar su versión de los hechos. «¿Puedo explicar por qué? Que voy a soltar un taco y no quiero», dijo. «En la foto se ve que llevo el cabestrillo aquí y me lo he quitado porque me había tocado un asiento de emergencia y en ese sitio no puedo ir con cabestrillo. ¿Queréis más explicaciones?», añadió.

Las explicaciones de Chelo no tuvieron el efecto que ella esperaba ya que aumentó la crispación que había entre sus compañeros de «Sálvame». «¿Pusiste en peligro al pasaje? Chelo lo estás estropeando todavía más», gritó aterrada Carlota Corredera. «Los que van ahí sentados tienen que estar perfectamente habilitados física y psíquicamente. Si hay una incidencia, allí se achicharran todos porque esta [Chelo] no puede abrir la puerta de emergencia», comentó Kiko Matamoros.

Ante la lluvia de críticas que estaba recibiendo, provocó una mala contestación de Chelo García Cortés. ¿La víctima? Lydia Lozano. «Cuenta tu noche de amor con Kiko y déjame en paz», le espetó. Menos mal que su compañera no se lo tomó a mal y siguieron la conversación como si nada. ¿Dejará ya de utilizar Chelo el «maldito» cabestrillo?