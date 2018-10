Actualizado 23/10/2018 a las 22:29

Los actores Úrsula Corberó y Álvaro Cervantes fueron los invitados este martes en «El hormiguero», donde presentaron ante Pablo Motos su próxima película: «El árbol de la sangre». Dirigida por Julio Médem, el filme llegará a los cines el próximo 1 de noviembre.

En el largometraje, Corberó y Cervantes dan vida a Rebeca y Marc, una joven pareja que viaja a un antiguo caserío que perteneció en su familia. En su interior, desgranarán la historia en común de sus raíces y descubrirán varios secretos y tragedias inesperado. De todo ello charlaron con Motos en «El hormiguero».

La actriz triunfa por todo el mundo de la mano de «La casa de papel» y «Snatch», mientras que Cervantes viene de brillar con «Los últimos de Filipinas». «Lo estáis petando en el mundo entero», aplaudió Motos, antes de pedirles que calificasen, del 1 al 10, cómo está siendo para ellos este 2018. «Yo le doy un 8,5», dijo el joven. «Pues yo un 9,25», enfatizó Corberó en «El hormiguero».

Tras ello, el presentador desveló un dato que muchos televidentes desconocían: que ambos actores habían ido «juntos a clase» cuando eran más jóvenes. En concreto, en el «bachillerato de artes». «Yo siempre he sido muy modosito. La única vez que me cambié de sitio en clase sin que me tocara fue para sentarme con Úrsula», confesó Cervantes.

Las preguntas picantes de Pablo Motos

Ante su confesión, la pregunta de Motos era evidente. «¿Os gustasteis?», les cuestionó. Con la expectación de la audiencia como telón de fondo, ambos se echaron a reír. «Bueno, es que eran cosas de nuestra adolescencia... pero sí, un poquito», reveló Corberó, que rememoró una anécdota en concreto. «Me acuerdo que fuimos un día a una playa nudista en Sitges... ¡aunque nosotros no nos desnudamos!», aseguró en «El hormiguero».

Corberó no cejó en sus elogios hacia Cervantes. «Siempre me pareció que, para la edad que teníamos, era un chico muy maduro y súper aplicado», dijo mirándole. Una vez más, la cuestión que venía estaba clara. «¿Os besasteis?», preguntó Motos.

Ambos intérpretes titubearon al contestar. «Joer, es que haces unas preguntas...», respondió Corberó, entre risas. Ambos fueron contundentes: «No me acuerdo», dijeron, aunque Motos no se lo creyó y dio por hecho que «sí». Sospechas que confirmó Cervantes, aunque también aclaró cómo. «Recuerdo que cuando estaba en primero de carrera hicimos un corto juntos... ¡y ahí sí que nos besamos!», afirmó.

«Sois unos románticos», les dijo Motos... y ambos aprovecharon la coyuntura para cambiar de tema. «Claro, es que hemos hecho una película con Médem», sentenció Corberó, antes de hablar con mayor profundidad acerca de «El árbol de la sangre». «Es una película acerca de una pareja que decide contarse todo en un fin de semana muy intenso... y claro, pasan cosas», explicó la actriz, que tampoco quiso dar muchos más detalles. «Es que la historia es muy difícil de explicar sin hacer 'spoilers'», aclaró la reconocida actriz en «El hormiguero».