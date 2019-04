Actualizado 08/04/2019 a las 13:41

«Salvados» enfrentó cara a cara a dos de los máximos aspirantes a ocupar la alcaldía de Barcelona, Ada Colau y Manuel Valls. Dos modelos antagónicos de entender la sociedad que tienen su reflejo a nivel nacional en sus respectivas formaciones políticas de referencia, Podemos y Ciudadanos. A poco más de un mes de las elecciones autonómicas y municipales, la actual alcaldesa de la ciudad y el ex primer ministro de Francia, de origen barcelonés, dejaron claro que prácticamente lo único que les une es su deseo de ocupar la alcaldía.

El debate, como era de esperar, fue tenso. Sin embargo, al hacer alusión a Vox, la situación se complicó aún más. Ada Colau aprovechó ese pretexto para recriminar a Manuel Valls que su formación política fuese a la manisfestación que el partido de Santiago Abascal (al que tachó de «anticonstitucional») convocó en la madrileña Plaza de Colón. «Usted aseguró que había que hacer cordón sanitario a la extrema derecha, con lo cual estoy de acuerdo, pero es incompatible con asistir a una manifestación convocada por la extrema derecha, que es anticonstitucional porque quiere vulnerar los derechos humanos», espetó Colau.

Manuel Valls contestó contundentemente a la actual alcaldesa: «A mí se me puede criticar por muchas cosas. No lo he hecho todo bien, pero hay una cosa clarísima y es mi compromiso contra el racismo, el antisemitismo, la homofobia y la violencia respecto a las mujeres». Además, el candidato a la alcaldía de Barcelona por Ciudadanos añadió que para asegurar que se trabaje en pos de estos pensamientos no se puede «dejar el país en las manos de las extrema derecha o en las de los separatistas o los populistas».

Fue a partir de este comentario cuando la discusión se puso más tensa. Manuel Valls continuó atacando a Colau y lo hizo arremetiendo contra Pablo Iglesias. «El otro día en Madrid dio un discurso en contra de las élites, sin saber lo que es, contra los medios de comunicación, contra el Parlamento», dijo el político mientras la alcaldesa intentaba puntualizar: «Claro que sé lo que es. Me he enfrentado a ellas». Sin embargo, Valls fue más allá y la señaló a ella como parte de «enemigo» que Colau identificaba. «Eres la primera persona de las élites aquí en esta ciudad siendo la alcaldesa en Barcelona».

Fue un debate centrado en Barcelona, pero los temas que trataron son los mismos que preocupan a la sociedad española, como el acceso a la vivienda, la seguridad, la inmigración, el mercado laboral, el ascenso de la extrema derecha o la situación política en Catalunya. Además, la política nacional también estuvo presente de manera explícita. Como cuando Manuel Valls llegó a comparar a la formación morada de Ada Colau con la extrema derecha.

El punto de vista antagónico sobre la mayoría de los temas provocó que el debate fuese tenso y, en ocasiones, áspero. De hecho, esta semana los dos candidatos han continuado su refriega dialéctica a través de las redes sociales, desde donde han valorado su intervención en el cara a cara realizado con Jordi Évole.