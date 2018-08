Los trucos de los estafadores de alquileres al descubierto

Actualizado 17/08/2018 a las 23:41

«Equipo de investigación» es la apuesta de La Sexta para las noches de los viernes. Comandado por la periodista Gloria Serra, el programa está dedicado a emitir reportajes que investigan en profundidad diversos temas de interés público. Aprovechando las fechas veraniegas, el espacio de Atresmedia emitió este viernes un reportaje que revela cómo protegerse de los estafadores expertos en arruinar las vacaciones. Los precios del alquiler se disparan y estos delincuentes ofrecen ofertas sin competencia. Los reporteros descubren las nuevas fórmulas que emplean timadores desplegados por toda la costa española.

En Benidorm, 149 personas son víctimas de una estafa planeada al milímetro. Los presuntos estafadores roban la identidad de dieciocho personas, algunas incluso fallecidas y los utilizan para elaborar contratos de alquiler de pisos ficticios. Cuando las víctimas caen en el engaño abonan una reserva de miles de euros que nunca recuperarán. Los delincuentes ofrecían en internet auténticos chollazos a precio de ganga, como puede ser una casa con piscina y garage en Benidorm por 1100 euros la quincena. «Hay que desconfiar de los chollazos, siempre esconden algo raro», recomienda un agente inmobiliario de la zona.

«Son muy comunes las estafas aquí», declara un portero de Benidorm, «yo he vusto familias enteras llegar aquí y darse cuenta de que la casa que habían alquilado no existe». Los estafados no son las únicas víctimas de estas prácticas. También hay personas cuyos datos son usurpados por los criminales para firmar los falsos contratos de alquiler. Una de estas personas descubrió que su identidad había sido suplantado cuando una estafada se puso en contacto con ella a través de Facebook: «A lo mejor en algún momento en Internet que he dejado mis datos para alguna cosa».

«Equipo de Investigación» localiza a José Manuel, investigado por encargarse de recibir el dinero de personas estafadas en alquileres vacacionales para entregárselo a los cabecillas de la trama. Él niega los hechos y, aunque tiene antecedentes por estafa, asegura que no hace «daño a nadie»: «Prefiero pasar hambre que hacer algún delito».

También en Puerto Banús se destapó un caso similar en el que Jack Roberts, un exempleado de banca de 79 años que ahora se encuentra huido, organizó una estafa en alquileres vacacionales que supera el medio millón de euros. Aunque está a la espera de juicio, el inglés se enfrenta a 16 años de cárcel. Los supuestos defraudadores, de origen británico, se hacen pasar por responsables de una falsa inmobiliaria que alquilaba lujosas villas en las zonas más exclusivas de la localidad.