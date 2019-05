Actualizado 30/05/2019 a las 11:29

Las últimas declaraciones de Fran Rivera en «Espejo Público» han colocado al torero en el centro de la polémica. Rivera, colaborador habitual del programa que presenta Susanna Griso en Antena 3, comentó en el espacio matinal la noticia sobre el suicidio de una trabajadora de Iveco tras la difusión de un vídeo sexual cuando aseguró que las mujeres no deberían enviar vídeos de este tipo.

«No es culpable, evidentemente, el malnacido que haya... porque no es hombre hacer viral un vídeo así. Pero los hombres, y soy hombre y lo digo, no somos capaces de tener un vídeo así y no enseñarlo», reconoció el torero. «A todas las niñas, a todas las mujeres... por favor, que no manden vídeos de ese tipo. Luego el malnacido que lo ha mandado a sus colegas para ponerse medallitas de qué machote es... ese es un asqueroso y es una sabandija de hombre», concluyó el torero. Las reacciones no se hicieron esperar.

El actor Carlos Bardem, sin ir más lejos, atacó duramente al diestro asegurando que «Fran Rivera es la demostración de que ser un machote no tiene nada que ver con ser un hombre, uno de verdad», afirmó el intérprete en su perfil de Twitter.

Fran Rivera es la demostración de que ser un machote no tiene nada que ver con ser un hombre, uno de verdad. — Carlos Bardem Oficial (@carlosbardem) 29 de mayo de 2019

El hijo de Pilar Bardem no ha sido el único. Andreu Buenafuente, sin ir más lejos, decidió dedicar anoche parte de su monólogo a las palabras del torero, sobre el que afirmó que «hoy el torero Fran Rivera ha sido noticia por dos orejas y un rabo. Dos orejas con las que hemos escuchado lo que decía, y el rabo con el que parece que piensa», exclamó. «Según él, cuando eres hombre y te llega un vídeo sexual no lo puedes evitar. Parece que se acumula toda la sangre en la parte baja, el cerebro se queda así, y lo mandas». Para concluir, el cómico aseguró que «estas cosas las dices cuando todas las luces las tienes en el traje».

También el actor Daniel Guzmán quiso pronunciarse sobre las declaraciones del torero: «Por "hombres" como tú, hoy más que nunca, es necesaria la lucha feminista. Eres el espejo público del machismo», dijo el director de «A cambio de nada» empleando el juego de palabras. También Cristina Pedroche quiso utilizar sus redes sociales para replicar a Rivera:

«Compartir un vídeo privado sin permiso es delito. Una vez más se culpabiliza a las mujeres. No pongamos el foco en la mujer q hace el vídeo sino en el hombre q lo difunde y en quién no lo denuncia.El problema no está en nosotras, joder!».