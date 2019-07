Actualizado 11/07/2019 a las 10:15

El líder de Vox, Santiago Abascal, acudió esta mañana a «Espejo Público» para charlar con Susanna Griso y valorar la situación política, marcada por unos pactos en los que su formación está siendo determinante. El político ha querido lanzar un mensaje de optimismo y ha afirmado en el espacio de Atresmedia que «si todo va como debe ir, la investidura en la Comunidad de Madrid podrá ser pronto».

Ya al inicio de la entrevista Abascal se quejó ante Griso de que el programa escogiera las imágenes más contundentes del pleno de investidura en la región para mostrarlas a la audiencia. No es, recordemos, la primera vez que el diputado se muestra contrario a la elección de los vídeos en el programa matinal. En el mes de abril, durante una de sus entrevistas con Griso en plena campaña de cara a las elecciones generales, Abascal aseguró que «luego vosotros haréis vuestros cortes», en referencia a los vídeos emitidos por el programa de Atresmedia.

En el transcurso de la conversación, Susanna Griso optó por emitir ante Abascal la famosa secuencia en la que el líder de Vox habla con Albert Rivera sobre sus coincidencias políticas. «Esto está más visto que el tebeo, lo habéis puesto demasiadas veces», se quejó Abascal. «Bueno, pues toma tres tazas», contestó contundente Susanna Griso. Tras el vídeo, el líder político evitó valorar sus declaraciones tiempo atrás y, por contra, no dudó en bromear sobre su aspecto físico en las imágenes, en las que aparece con el cabello más largo: «Ese era mi hermano mayor, no era yo», contestó el político. «Le veo muy conciliador, ¡quién le ha visto y quién le ve!», respondió la periodista catalana.

Al término de la conversación, Griso optó por una serie de cuestiones rápidas para que el político pudiera contestar en pocas palabras. Una de ellas fue a qué equipo apoyaría en caso de que el F.C. Barcelona llegara a un afinal contra un equipo extranjero. «Depende de si el Barcelona sigue siendo un equipo español o no», contestó. Griso no dudó en contestar a Abascal: «Vamos, que no me quiere responder». «Es que esas preguntas... vosotros preguntáis de una manera, nosotros contestamos de otra», zanjó el líder de Vox.