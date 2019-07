Actualizado 04/07/2019 a las 20:57

La celebración del Orgullo LGTBI+ es uno de los temas que han marcado la agenda social y política en los últimos días. Un festejo acerca del que debatieron los tertulianos de «Espejo público» este miércoles, al respecto de unas palabras de Rocío Monasterio, presidenta de Vox en la Comunidad de Madrid.

«Los madrileños no tenemos por qué ver fiestas en las que un padre y una madre con dos hijos de pueden encontrar sexo explícito en la calle», enfatizó la dirigente de la formación política. Un argumento del que no se desmarcó del todo el torero Fran Rivera, tertuliano habitual del programa que presenta Susanna Griso en Antena 3.

«Yo no soy susceptible de que se me acuse de xenófobo, ni mucho menos. Pero mis amigos gais no se sienten representados con el Orgullo», explicó Rivera. En plató, varios tertulianos le corrigieron. «¡Homófobo!». El torero, entonces, rectificó. «Es verdad, homófobo. Que xenófobo no existe», aseguró en «Espejo público», sin reparar en que estaba equivocado y que el vocablo si está admitido por la Real Academia Española.

Rivera, no obstante, se prodigó en sus argumentos. «Hay actitudes que no se deben permitir y que dañan. Mis amigos gais me dicen que irían al Orgullo, pero que no van porque creen que se está perdiendo el sentido por el que protestamos. Ciertas actitudes hacen poco favor», aseguró. «Imagínate una cabalgata igual, pero de hombres y mujeres heteros que hicieran lo mismo», siguió comentando.

Griso, por su parte, mostró su desacuerdo con la opinión de su colaborador. «Eso no me lo puedo imaginar, porque no es comparable. La fiesta del Orgullo es reivindicativa», aseguró la presentadora de «Espejo público», que trató de zanjar el debate.

Tal y como sucediera hace un mes, cuando opinó acerca del presunto suicidio de aquella trabajadora de Iveco que decidió acabar con su vida después de que se difundiera entre sus compañeros un vídeo suyo de carácter sexual, varias voces cargaron contra Rivera por sus comentarios al respecto del Orgullo. «Que alguien le diga a Fran Rivera que ya hay una cabalgata hetero. Se llama “desfile militar”», comentó el cómico y presentador Ángel Martín. También cargó contra el tertuliano el guionista Isaac Corrales, parte de Atresmedia. En Twitter, el torero se convirtió en «trending topic» y miles de usuarios opinaron acerca de sus comentarios en «Espejo público».

