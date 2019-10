Actualizado 19/10/2019 a las 14:50

No han sido pocas las ocasiones en las que los espectadores españoles han acusado a la presentadora Susanna Griso de ser «independentista». Un debate que ha tratado de zanjar en varias ocasiones la conductora de «Espejo público» en Antena 3, aunque lo cierto es que nunca ha terminado de lograrlo.

El marido de la comunicadora, el también periodista Carles Torras, sí que ha manifestado en reiteradas ocasiones su apoyo a la causa secesionista. Su actitud, en ese aspecto, ha terminado por lastrar a Griso, que ha tratado varias veces de desmarcarse del independentismo.

Algo que volvió a hacer este viernes, durante la última franja de «Espejo Público». La presentadora invitó a entrar en el programa por teléfono a la periodista Pilar Eyre, también catalana y contraria a la ideología independentista. «Lo he dicho muchas veces. No soy independentista y respeto a la gente que lo es. Sé que hay mucha gente que no está de acuerdo con la violencia, la mayoría. Esta es una minoría que es detestable y tenemos que condenarla, desde luego», afirmó la periodista.

Aunque Eyre fue más allá en su discurso. «Pero bueno, también hay gente que se está manifestando de forma pacífica. Personas que no son violentas en absoluto. Yo conozco a muchas y no comparto sus sueños y sus ideas, pero ellos tienen derecho a sentirlas y creo que son víctimas de esos grupos violentos que están desacreditando su movimiento, que es legítimo y que desde luego nos están complicando la vida a todos los catalanes, independentistas y no», comenzó diciendo Eyre, en el formato de Griso.

Poco a poco, la periodista fue siendo cada vez más incisiva. «Mira Susana, a mí me gustaría decir cosas que contentaran a todo el mundo. Cosas brillantes, ingeniosas y que nadie pudiera meterse conmigo por decirlas y que todo el mundo se sintiera satisfecho con lo que digo. Pero la verdad es que no lo sé, no soy lo suficientemente inteligente o ingeniosa para lograr este discurso. Y por tanto, creo que es mejor que no continúe hablando, porque sé que por un lado o por otro va a haber gente disgustada que me va a…», prosiguió, antes de que la presentadora la cortara. «Bueno Pilar, bienvenida al club. ¿Me lo dices a mí, que soy objeto constante de toda la furia extremista de uno y otro lado?», explotó Griso, en «Espejo público». «De uno y otro lado, exacto», coincidió Eyre.

Entonces, Griso se explicó con claridad. «Pero yo creo que en este momento toca decir lo que uno siente, al margen de las equidistancias. Y creo que tú y yo en ese sentido hemos hecho un esfuerzo de empatía para entender tanto a los independentistas como a los que no lo son», relató, antes de posicionarse en contra del secesionismo. «Y creo que tú y yo nos podemos definir claramente como no independentistas, pero eso no impide que digamos lo que pensamos. Faltaría más. Yo me he cansado de decir lo que siento», zanjó la televisiva.