Estos han sido los grandes batacazos veraniegos de las cadenas de televisión

«¿Juegas o qué?» fracasa estrepitosamente en TVE

TVE ha sido la cadena que más formatos estivales ha introducido en su programación de julio y agosto. Para las noches de los martes recuperó «Lazos de sangre», los documentales sobre familias famosas españolas que en su primera temporada el verano pasado cosechó una audiencia media del 13,05%. Este verano su cuota media de audiencia ha descendido hasta el 10%, siendo las entregas más seguidas la dedicada a Carlos Larrañaga con 11,9% y a Isabel Preysler con un 11,3%.

Pero no ha sido «Lazos de sangre» el gran fracaso veraniego de la cadena pública. Ese dudoso honor le corresponde a «¿Juegas o qué?», un concurso cómicos que se emite por las tardes que no ha conseguido enganchar a los espectadores. Se estrenó el 15 de julio con 4,4% de cuota de pantalla y su audiencia media apenas llega al 4,45%. Y no sería nada grave si no fuese porque TVE introdujo el concurso para intentar levantar los datos de audiencia de la serie «Derecho a soñar», que en la primera mitad de julio alcanzó el 4,48% de media de share.

Más comprensible es el poco seguimiento de «Trabajo temporal», dado que se emite los lunes a las doce de la noche. La mejor entrega del programa, en el que fueron como invitados Rosa López, Álex Casademunt y Eduardo Gómez alcanzó un 6,5%, pero su media de audiencia está en el 5,7%.

En esas cifras anda también «A partir de hoy», el programa que supuso la vuelta a la televisión de Máximo Huerta tras su fugaz paso por el Ministerio de Cultura. El escritor anotó una media de 5,8% de cuota de pantalla en su magacín matinal de información y entretenimiento.

«Por el mundo a los 80» no convence en Antena 3

Antena 3 ha tenido bastante mejor ojo, y por ello mucha más suerte que TVE, con su programación de verano. Casi todas sus franjas de prime time estuvieron ocupados por películas, evitando así quemar formatos originales en noches poco propicias. Pero de sus tres estrenos veraniegos, todos ellos emitidos en prime time, no hay ninguno que haya sido un estrepitoso fracaso en audiencia.

El más exitoso de todos fue «El juego de los anillos», un concurso presentado por Jorge Fernández que se emite las noches de los miércoles desde el 7 de agosto. «El juego de los anillos» arrancó con un notable 13,9% y mantiene una tasa de audiencia media del 12,6%.

A finales de julio se estrenó «El contenedor», un original programa en el que cuatro grupos eran despojados de todas sus posesiones y tenían que arreglárselas para sobrevivir durante diez días. Empezó con fuerza y luego se fue desinflando hasta cifras por debajo del 9%, pero mantuvo una media del 10,75%.

Su estreno más discreto fue «Por el mundo a los 80», que se emitió en la noche del jueves 25 de julio. El programa reclutó a seis hombres y mujeres mayores que nunca habían salido de España y pero tenían ganas de ver mundo. En la primera entrega, la más seguida por la audiencia, el grupo recorrió Tanzania y Turquía, pero luego el seguimiento se desplomó y la media de audiencia se quedó en un humilde 9,4%.

El pinchazo de «Viajeros Cuatro»

La programación de Cuatro no sufrió grandes cambios en julio y agosto. La única excepción es «Viajeros Cuatro», cuya segunda temporada se estrenó el siete de julio con un viaje por Bali. Su mejor noche fue la del martes once, cuando un 6,6% de la audiencia estuvo pendiente del episodio dedicado a Costa Rica. La media de audiencia de los siete capítulos que se han emitido apenas alcanza el 6%.

«Me quedo contigo» se hunde en Telecinco

Telecinco tampoco ha querido arriesgar más de la cuenta con la temporada estival. A finales de julio emitió la octava temporada de «Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition» sentando a cenar a Loles León, Rosa Benito, Irma Soriano y Belinda Washington. El cóctel funcionó relativamente bien y cosechó una audiencia media del 15%.

La semana pasada se estrenó la novena temporada, esta protagonizada por Rosa López, Aless Gibaja, Raquel Mosquera, Laura Matamoros y Francisco González. El seguimiento de esta nueva entrega de «Ven a cenar conmigo: Gourmet Edition» está siendo mucho más discreto, y de momento promedia un 13,45% de audiencia.

A finales de julio Telecinco estrenó «Me quedó contigo», un programa presentado por Jesús Vázquez en el que un grupo de madres eligen a la pareja de sus hijas. Debutó con un 13,3% que hacía presagiar una temporada digna, pero a partir de la segunda entrega empezó a desplomarse hasta por debajo del 9%. A falta de la emisión de tres episodios, la media es del 10,6%.