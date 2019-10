Actualizado 18/10/2019 a las 11:23

Noche tensa y emocionante a partes iguales ayer en GH VIP. Con la periodista Irene Junquera y la modelo Adara Molinero en el disparadero, la audiencia decidió que fuese la primera la que abandonase la casa de Guadalix de la Sierra. Adara, gran favorita de un buen sector de la audiencia, consiguió así eludir una semana más la expulsión del formato en su tercera semana como nominada. La joven, así las cosas, parece que sigue contando con el beneplácito del público de «GH VIP».

La azafata y modelo terminó derrotando a Irene Junquera, que también estuvo entre las tres nominadas en la primera gala. Entonces, consiguió vencer en su duelo definitivo con Anabel Pantoja, aunque ahora ha quedado fuera del espacio de Telecinco. Un movimiento, por cierto, que deja a Alba Carrillo sin su principal aliada en Guadalix.

El pasado martes, el programa salvó a un aspirante en «GH VIP: Límite 48 Horas». Irene y Adara estaban nominadas junto a Estela Grande, que resultó la salvada por la audiencia para sorpresa del público del formato de Mediaset. Tras la expulsión de Irene, son diez los concursantes que quedan en la casa de «Gran Hermano VIP». De todos ellos, solo uno podrá alzarse con el «maletín» que guarda el premio final de la edición, que asciende hasta los 100.000 euros.

En la casa, las tensiones se sucedían, aunque la gala fue más tranquila de lo habitual. Noemí Salazar volvió a mostrar su desacuerdo e indignación, después de que la audiencia la votase el pasado martes como el mayor «mueble» –aspirante que no da juego– de la casa de Guadalix, mientras que Pol Badía y Adara mostraron que su alianza es cada vez mayor. «Estamos demostrando que podemos ser amigos a pesar de haber sido pareja», comentó Pol.

Rocío Flores y su enfrentamiento con Kiko

Entretanto, el programa celebró el vigesimotercer cumpleaños de Rocío Flores, hija de Antonio David y defensora en plató del exmarido de Rocío Carrasco. El formato permitió al aspirante ce «GH VIP» felicitar a su hija. «Estoy muy contento de ver la mujer en la que te has convertido», afirmó. Rocío, por su parte, no cabía en sí de júbilo. «Soy la persona más afortunada del mundo, por tenerle como padre», confesó la joven, que no obstante vio cómo se le aguaba un poco el día por una fuerte discusión que tuvo con Kiko Jiménez y tras la que la joven terminó llorando.

«¿Estás molesto con ella?», preguntó Vázquez a Kiko Jiménez. «Sí, porque le ha contado a Sofía cosas de mi relación con Gloria y creo que se debería mantener un poco al margen, porque con esas cosas Sofía desconfía de mí», relató el exparticipante de «Mujeres y hombres y viceversa».

En ese instante, Rocío saltó. «No me hace falta decirle nada a Sofía. La falta de confianza la has demostrado tu solo, con la mierda de concurso que has hecho», le dijo a Kiko, que trató de aguantar el envite y siguió a lo suyo. «Te deberías mantener al margen de mi relación con Sofía, porque yo por ejemplo no he hablado de la que tienes tú con tu madre». Pero entonces, la joven contraatacó en «GH VIP». «Solo he dicho lo que he visto acerca de un concursante al que por suerte o por desgracia conozco. Tu relación con Sofía es totalmente pública y la habéis hecho así tanto tú como ella. Mi relación con mi madre, no lo es, porque ni ella ni yo hemos hablado de eso», respondió la hija de Antonio David.

Tras ello, Kiko aludió directamente al progenitor de la joven. «Sí que lo es. Es pública desde el momento en que la hace pública tu padre. Me he limitado a estar en el concurso y no hablar de mi relación con Gloria. Y he hablado de Sofía, sí». Roció, entre tanto, volvió a la carga. «A mí tu relación con Sofía me importa bien poco», sentenció, ovacionada por el público de «Gran Hermano VIP».

Pero el joven no se creía las palabras de Rocío. «Pues no lo parece, porque cuando hice mi curva de la vida en “GH VIP” te vi riéndote. Y eso a mí me duele». La muchacha replicó. «Quien me conoce realmente sabe que soy una persona muy clara. Que para bien o para mal soy muy expresiva y en mi cara se me nota lo que me gusta y lo que no. Y me dolió la parte de tu curva en la que tocas a mi familia».

Mas Kiko seguía en sus trece. «La clave es que una relación es pública cuando...». Rocío le cortó. «Pública la has hecho tú sentándote en el “Deluxe”. Porque antes no lo había hecho nadie», espetó, de nuevo entre aplausos. El joven se defendió. «¡Igual que tu padre, que también ha estado en platós! Yo me he sentado a hablar de mí, y eso conlleva hablar de Gloria, Sofía y de lo que me de la gana. Pero lo que no tienes que hacer es meterte en relaciones ajenas», espetó, antes de cargar directamente contra Antonio David. «Está muy bien que comentes el concurso de tu padre, aunque igual es que él no da para tanto y te quieres meter en la relación de Sofía y mía».

Entonces, Hugo Castejón, expulsado hace algunas semanas de «Gran Hermano VIP» salió en defensa de Rocío. «Habérselo dicho en la casa a Antonio David, que tienes que esperar a estar aquí para decir eso de él», manifestó. «No, si ahora resulta que tengo yo la culpa de lo mal que lo ha hecho él en “Gran Hermano” y de todo lo de Estela», añadió la joven. Poco después, Rocío rompió a llorar al asimilar las palabras de Kiko. «No me ha gustado nada lo que has dicho de mi padre, porque él siempre que ha estado en un plató lo ha hecho con pruebas de una relación, la que vivió con mi madre, que ojalá no te toque nunca a ti vivir en toda tu vida», le dijo a Kiko, con lágrimas en los ojos.

Juego de líder

A continuación, «Gran Hermano VIP» instó a los concursantes a disfrazarse de gallinas para el «juego de líder», aunque antes llegó el momento de desvelar a la eliminada de la noche. Con Irene y Adara en la Sala de Expulsión, el presentador confirmó a la primera como nueva aspirante en abandonar el formato. «Ha sido muy bonito estar aquí», dijo la periodista, antes de marcharse de Guadalix y devolver a Adara a la casa.

Tras ello, el programa organizó una carrera de sacos en dos grupos para decidir al líder de la semana. La del primero la ganó Gianmarco –consulta del VAR incluida, pues entró muy justo con Pol–, mientras que la del segundo conjunto de aspirantes se la llevó Estela. Ambos debían medirse en la ronda final y fue la joven la que ganó y por ello, terminó la velada como inmune, «jefa» de la casa y con un «poder extra» de cara a las nominaciones. «¡Se lo dedico a Kiko!», espetó la joven, que se acordó de su marido.

Nominaciones sorpresa

Para cerrar la noche, llegaron las nominaciones, que fueron en privado y en las que el concurso les había preparado una sorpresa a los aspirantes. Tendrían que nominar en el menor tiempo posible y a continuación, recibirían una enigmática llamada a un teléfono que había en la sala, que sería de alguien muy especial para ellos. Alba Carrillo, que abrió la veda, recibió la de su madre, Lucía Pariente. Mila, la segunda en nominar, la de su hija Alba. Antonio David, el tercero, la de su pareja, Olga. Tras ella, como viene siendo habitual en «GH VIP», el exguardia civil rompió a llorar. A continuación, Joao recibió a su sobrina, Lorena y a su madre, Benita. Estela la de su madre, Susana. El Cejas la de su madre, Rosa –tras la que también comenzó a llorar desconsolado–. Adara, la de su novio, Hugo Sierra. Gianmarco, la de su hermano Luca. Noemí, la de su hermana Raquelilla; y Pol, la de su hermano Lluís.

Después de las nominaciones, Vázquez permitió a Irene Junquera, que llegó a plató, que se despidiera de sus ya excompañeros y comunicó a los residentes de Guadalix los aspirantes que, de manera provisional, estaban en el disparadero y que no eran otros que el Maestro Joao, El Cejas y Pol Badía. De ellos, solo Joao había estado nominado con anterioridad. Adara, sorprendentemente, quedaba fuera de la lista.

El poder de Estela

Aunque todavía quedaba una baza por jugar: la de Estela, que podría utilizar su «poder extra» para librar a alguien de la quema. En un principio, no obstante, no quiso a hacerlo por su vínculo con Adara, a la que se ha juntado mucho en las últimas fechas. «No puedo jugármela a salvar a nadie por el simple hecho de que podría subir ella y no quiero hacerlo. Quiero salvar a Joao pero... ¿y si sube Adara? No puedo jugármela. Se merece estar una semana tranquila», reflexionó la joven.

Sin embargo, tras varios minutos dudando, Estela finalmente echó números y lo tuvo claro. «No, no va a subir Adara. Va a subir Alba. Así que salvo a Joao y que Alba quede nominada», comentó la joven, que fue aplaudida por un buen sector del público de «GH VIP» y ubicó así en el disparadero a Alba Carrillo, que ahora se las verá con Pol y El Cejas por seguir una semana más en el formato de Telecinco.