OT 2018: Sigue en directo la final

00:04Para cerrar la primera ronda de esta final de «OT 2018» canta Sabela , que interpretó «Tris Tras», de Marful. «Una de las cosas más maravillosas que tienes es que eres fiel a tu esencia y a tus raíces», le dijo Ana Torroja, «pero a pesar de eso te has abierto y has aprendido mucho en estos tres meses. Gracias por hacernos disfrutar».

23:09Es ahora el turno de Famous, uno de los favoritos del público desde el comienzo de «OT». El sevillano canta «And I Am Telling You I’m Not Going» de Jennifer Hudson. «¡Qué grande! Eres una bestia en el escenario y nos has arrastrado a todos. Eres un espectáculo Famous», le felicitó Ana Torroja.