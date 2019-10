Actualizado 14/10/2019 a las 22:51

Como todas las semanas desde hace ya casi tres años, Carlos Sobera se puso al frente del «restaurante del amor» más famoso de nuestra televisión. A «First Dates» fue a buscar el amor este lunes Pilar, una alicantina de 58 años que llegó presumiendo de que a ella «a decidida no me gana nadie. Yo si me propongo hacer algo, lo hago». En el amor dijo haber sido muy desafortunada, principalmente porque «atraigo tipos de hombres que no me convienen, pero de eso ya he aprendido».

Manolo, empresario valenciano de 64 años, no tuvo reparos en presentarse diciendo que se consideraba «una persona muy atractiva, pero me falla la timidez». Contó también que, en caso de conocer a la persona adecuada, le gustaría «casarse, porque no quiero morir sin estar casado». Sobera los presentó frente a la barra y la primera impresión fue bastante positivo. «Me pareció muy guapo y atractivo», reconoció Pilar, «hombres así de mi edad hay pocos: están todos calvos y con barriga».

En la mesa tuvieron una cena tranquila y agradable, con mucha conversación y sintonía. Pilar y Manolo tenían un carácter similar y encontraron aficiones en común. Pero hubo un punto, muy importante para él, en el que pensaban de forma totalmente distinta. Pilar, tras dos divorcios, no estaba dispuesta a casarse de nuevo: «Ese es un capítulo que ya cerré». A él esas palabras le cayeron como un jarro de agua fría y se puso a preguntarle insistentemente si acaso tenía miedo a comprometerse de nuevo. Pese a ese pequeño desencuentro, finalmente decidieron tener una segunda cita para seguir conociéndose.

Para la segunda cita de la noche llegó a «First Dates» un comensal de lo más peculiar. Jaime es un madrileño de 21 años que se define como un «aspirante a modelo e influencer». Sorprendió en su presentación hablando sobre sus creencias religiosas: «Para mí Dios es la fuente, el origen y el principio de todo. Por eso, ahora tengo un proyecto en redes para intentar llevar el mensaje y que los jóvenes se acerquen a Dios y a la verdad y le den sentido a sus vidas».

Dejó patentes sus arrebatos místicos asegurando que se sentía «muy identificado con el protagonista de "Matrix", porque él es el avatar, el hombre que ha venido a liberar a la humanidad. Keanu Reeves es mi actor favorito». A las chicas, como él mismo explicó, «estas cosas les dan un poco de respeto. La mujer quiere que el hombre ame solo a la mujer. Yo he llegado a desatender a una chica por estar centrado en este camino, y una mujer no puede tolerar que Dios sea su competidor».

Su pareja iba a ser Fátima, una estudiante madrileña de 18 años que contó que «nunca he tenido pareja de verdad porque nadie me ha gustado, pero sí he tenido parejas online, porque las cosas son distintas». A Jaime no le gustó demasiado el cuervo de Fátima: «Es bastante delgadita, y yo busco un poco más de curvas». Él fue muy directo, y en cuanto se sentaron a la mesa le preguntó a Fátima qué opinaba sobre Dios, «porque eso es para mí lo más importante. Sin esto no podemos hacer nada».

«Creo que hay algo», respondió ella muy sorprendida por la pregunta, «pero no tengo una religión en la que creer exactamente». Una respuesta tan vaga no satisfizo a Jaime: «No estamos en el mismo nivel respecto al conocimiento de Dios», lamentó. Pero Jaime, inasequible al desaliento, prosiguió con su monólogo religioso y hablando sobre su evangelización vía Instagram. Fátima empezaba a estar un poco harta de su palabrería: «Ha hablado demasiado de sí mismo y de cosas que no me interesan: su camino, Instagram, el mundo fitness...».

Jaime continuó a lo suyo. «Yo estoy muy centrado en el camino de Dios y todo esto», le advirtió, «por eso vengo buscando algo serio, y a ti te veo un poco joven». Fátima respondió que no sabía muy bien lo que buscaba y le confesó que nunca se había besado con nadie, algo que le gustó mucho a Jaime. Hacia el final de la cita, él volvió a hablar de sus rarezas y le contó a Fátima que duerme en una tabla en vez de sobre un colchón. A la hora del desenlace, aunque él quiso tener una segunda cita con ella, Fátima rehusó la oferta argumentando que «no hemos encontrado intereses en común».