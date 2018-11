Actualizado 12/11/2018 a las 22:47

«First Dates» llega al segundo día de la semana recibiendo a más y más solteros, nunca se acaban los solteros, siempre hay más solitarios, desengañados, desarraigados que creen en la divina labor de Carlos Sobera. Las noches en las que ha abierto el restaurante del amor superan ya de largo las 765 y no parece que vaya a cerrar pronto sus puertas. En Cuatro se frotan las manos con la gallina de los huevos de oro que ha resultado el programa de citas, que anda recaudando en torno al 7,5% de la cuota de share todos los días.

Muy sediento llegó al programa Óscar, que traía bajo el brazo una neverita con mojitos y gintonics. Este aragonés de 49 años trabaja como gestor en un club social y luce un pelo de un gris eléctrico y muy rizado de lo más llamativo. A la hora de definirse le bastó con una palabra: «Soy clásico». Un poco mayor era Susana, una barcelonesa de 53 años que se separó de su pareja después de tres décadas por «monotonía». «Cuando me vi de nuevo en el mercado me di cuenta de que el mundo ya ni estaba como cuando yo lo dejé», explicó ella, «me gustaría enamorarme, pero tal y como está el patio lo veo complicado».

La cita no empezó con buen pie, y es que Susana se asustó en cuanto vio el pelo de Óscar: «Su pelo me mató, no me veo con él...No me ha gustado». Otra cosa que le disgustó a Susana fue que no hubiese estado nunca casado, algo que le hizo desconfiar. En cambio Óscar quedó encantado con la primera impresión. Pero ella, poco a poco, fue cambiando su forma de mirar a Óscar y se fue dejando encandilar.

A Susana le interesaban especialmente los motivos por los que llevaba ese pelo y cómo lo mantenía. «Si te digo la verdad, te veo guapo, pero el pelo te queda extraño», se sinceró. «El pelo es parte de mi personalidad y de mi vida, de lo que soy...No me lo cortaría porque no sería yo», contestó Óscar. Al final, y contra todo pronóstico, ella quiso irse con Óscar para conocerlo más a fondo.

Para la siguiente cita llegó José Manuel, un guardia civil retirado de 52 que contó que «siempre quise ser torero, pero pese a no haberlo conseguido creo que soy un hombre valiente. El trabajo que he tenido lo acredita. He sido escolta del Rey dos años y me he jugado el pellejo en el extranjero». El cordobés le mostró orgulloso a Sobera sus medallas a la cosntancia y su cruz al mérito militar. En lo que respecta al amor, José Manuel dice haberse «casado tres veces, por tonto».

Se sentó con él Mamen, una sevillana de 49 años que se definió como una «mujer fuerte y luchadora, porque todo lo que tengo lo he conseguido sola». Quedó muy desencantada en cuanto vio a José Manuel, pues dijo que no le «gustó nada físicamente, ni su cuerpo ni su barba ni nada». Al empezar la charla la cosa fue todavía a peor. José Manuel empezó a contarle lo mucho que se había esforzado criando a su hijo.

«A ti eso te parece un mundo, pero es lo que hace todo el mundo: trabajar y dedicarse a su hijo. No es para tanto», replicó ella indignada. Luego, el cordobés contó su abultada vida matrimonial y apostilló de novio que la pasó «por gilipollas». «Menos mal que lo dices tú y así no te lo digo yo, porque es lo que yo te iba a decir», dijo Mamen sin cortarse un pelo. Luego volvió a la carga cuando el cordobés le preguntó si vestía bien, a lo que ella respondió sin dudar que «para mi gusto no».

Siguió Mamen dejándole caer pullitas a su pareja, como cuando él presumió de ser deportista y ella observó que no tenía «mucha pinta de serlo». También le corrigió su forma grosera de hablar y sus preguntas indiscretas sobre sexo. «Eres un machista», acabó diciéndole. Para rematar la faena empezaron a hablar de los toros: él era un gran aficionado y ella una convencida antitaurina. El final fue el previsible, y tras un intercambio de reproches cada uno se fue por su lado.