Actualizado 20/09/2019 a las 22:18

«First Dates» despidió una semana más en Cuatro con nuevas parejas buscando el amor en el formato que presenta Carlos Sobera en Mediaset. Así, una nueva hornada de solteros llegó al programa este viernes, con suerte dispar para unos y otros.

Una de las parejas a las que el formato trató de unir emocionalmente fue la compuesta por Iván y Raúl, dos jóvenes madrileños de 18 años, aunque el primero reside en el municipio de Valdilecha. «Bueno, qué bien...», comentó Iván, nada más descubrir que ambos eran de la capital.

Más receloso se mostró Iván, que no parecía del todo conforme con su cita de «First Dates». «Me esperaba otro tipo de chico, sinceramente. Aunque bueno... me parece buena gente», comentó, acerca de Raúl.

Al poco tiempo de comenzar a cenar, ambos comenzaron a hablar acerca de sus preferencias sexuales. E Iván habló con naturalidad. «Tengo mucha experiencia en materia sexual. He hecho muchas cosas. Y me gusta hacer "cruising". Ir al baño del Retiro y hacer cosas con cualquiera a quien no conozco, con la gente por ahí paseando. O salir de fiesta y terminar con alguien», comentó el joven.

A Raúl, sin embargo, no le gustó el testimonio de Iván y lo expresó con rotunidad. «Solo buscar eso... me parece penoso. Encima, yo soy muy "rayao" con el tema del sexo, la posibilidad de pillar enfermedades y tal», aseguró, ante la atónita mirada de su pareja. «No me quiero joder la vida con un orgasmo. Yo respeto que salgas y te tires a cinco una noche, pero yo no lo he hecho», agregó, ante las cámaras del programa.

La bronca de Raúl a su pareja de «First Dates», sin embargo, no quedó ahí. «Yo no puedo hacer eso... y más en esos sitios, que no conoces a nadie». Iván, entretanto, se ruborizó. «Por Dios, que esto lo ve mi madre... ¡Qué vergüenza!».

Con todo ello, la decisión de Raúl parecía totalmente clara y no se hizo esperar, cuando el programa preguntó a ambos si tendrían una segunda cita. Y eso que Iván dejó la pelota en su tejado. «Yo sí tendría una segunda cita, porque me parece un chico interesante y me gustaría seguir conociéndole». Aunque su opinión no modificó el veredicto de Raúl. «Yo no la tendría, al menos en materia amorosa», espetó, antes de que Iván plantease la opción de tener otro tipo de relación. «Bueno, pues como amigos... para salir de fiesta o algo», planteó. Una idea con la que Raúl tampoco parecía estar de acuerdo, pero que terminó aceptando (a medias) para cerrar su noche en «First Dates».