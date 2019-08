Actualizado 14/08/2019 a las 23:23

Una de las primeras comensales en llegar a «First Dates» este miércoles fue Isa, una jubilada madrileña de 65 años que contó que «necesito tener a alguien al lado después de haber estado un tiempo en soledad». La madrileña busaba a un «hombre romántico, cariñoso y que le guste el baile». Isa le explicó a Lidia que le gustaba mucho «ir al Retiro, porque es un plan muy romántico».

Para cenar con Isa llegó Isidoro, jubilado toledano de 67 años que se separó de su mujer tras más de tres décadas de matrimonio. La chispa entre ambos saltó de inmediato. «Es el tipo de mujer que me gusta: alta, rubia y muy sonriente», confesó él en el confesionario. También la primera impresión de Isa fue excelente y le entró la risa al hablar con él. «Cuando alguien me gusta me da la risa tonta», explicó. Ya en la barra descubrieron que a ambos les gustaba el baile, por lo que pasaron a la mesa hablando sobre sus estilos preferidos.

Ella quiso saber si Isidoro buscaba, como ella, una relación serie. Él respondió que sí, que estaba dispuesto a cualquier cosa con ella. Estas palabras tan directas alarmaron un poco a Isa: «Me parece demasiado lanzado, yo estoy más chapada a la antigua».

Luego Isa empezó a hablar sobre sus mascotas, e Isidoro la cogió de la mano para decirle las ganas que tenía de conocerlas. Ella no dejó de reírse en toda la cita y se notaba que seguía muy nerviosa. «Está nerviosa porque le he gustado», aseguró Isidoro. Él se lanzó a invitarla a irse a bailar juntos después de la cena: «Eso no me gusta, le quiero conocer poco a poco. Rotundamente no voy a ir a bailar con él esta noche».

Él insistió una vez más en llevarla a bailar, y por un momento pareció que a Isa le había hartado con sus propuestas. No obstante, cuando llegó la hora del desenlace, ambos quisieron tener una segunda cita para seguir conociéndose.

Hernán, un argentino de 43 años que estaba pasando unas vacaciones en España, se presentó en el restaurante definiéndose como un hombre «viajero, espiritual y genuino». Cuando Sobera le vio aparecer bromeó preguntándole si estaba seguro de que buscaba a una mujer y no a un hombre. Cuando él contestó que a una mujer, Sobera lamentó que «había que cambiar al invitado».

Su pareja fue Estefanía, una sevillana de 39 años que buscaba a un «hombre maduro y con las cosas claras». Hernán y Estefanía tuvieron muy buena sintonía desde el primer momento. Se atrajeron físicamente y también encajaron «espiritualmente», como dijo ella. Empezaron hablando sobre sus vidas en general y, particularmente, sobre sus relaciones amorosas.

Buena parte de la conversación trató sobre sus viajes, e incluso proyectaron visitar Argentina juntos. Hernán, que era croupier de casino, contó una experiencia que vivió cuando trabajaba en México: «Unos narcos vinieron a quemar el casino en el que yo trabajaba. Murieron cincuenta y pico personas, pero yo me libré porque ese día descansaba. Desde entonces, vivo al momento». Estefanía aseguró que se había sentido muy cómoda con Hernán y el argentino también se quedó encantado con la cena. El desenlace fue el esperado y ambos decidieron seguir conociéndose.