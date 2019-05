Actualizado 09/05/2019 a las 22:23

El primero en aparecer este jueves por el restaurante de «First Dates» fue Iván, un barcelonés de 35 años que se dedica a la compra venta de coches: «Yo soy muy ambicioso. La gente me dice que estoy todo el día mirando el móvil, y es porque estoy buscando oportunidades, negocios, para vender, comprar...Hay gente que no es ambiciosa, pero yo lo soy. Y mucho».

Presumió de tener éxito con las mujeres y le contó a Sobera que buscaba «a una chica alegre y positiva. Que sea positiva y me aporte algo. Si es tóxico no la quiero cerca. Además, que no fume y que se cuide». Le confió al presentador que muchas chicas «se acercaron a mí por intereses materialistas. Es que yo vivo bien. Tengo una calidad de vida muy alta».

Su compañera de cena fue Teresy, barcelonesa de 30 que trabaja en el mundo de la noche como camarera y organizadora de eventos. «Nunca he tenido problemas para ligar», contó en su presentación, «me llevo a todos los chicos que quiero. Y eso era así antes que pesaba 130 kilos y ahora que tengo setenta». En cuanto se encontraron a Teresy le gustó ver a un hombre fornido y tatuado.

Se sentaron a cenar y empezaron charlando sobre sus aficiones. Ella contó que trabajaba en la noche, e Iván le explicó que «yo salí mucho, pero ahora ya salgo muy poco». Añadió él que le gustaba mucho cuidarse, el deporte, controlar su dieta...«Llegué a pesar 135 kilos», recordó Iván, «pero en tres meses perdí sesenta por mi fuerza de voluntad». Él monopolizó la conversación casi toda la noche echándose flores a sí mismo.

«Me ha frenado el hecho de que quiera venderse tanto», confesó ella, «si eso que dice es verdad tiene que demostrarlo, dejarlo ver. Además creo que tiene una espinita clavada de algo porque no paraba de hablar de relaciones malas y gente tóxica». Pasaron luego a hablar sobre su pasado amoroso, e Iván aprovechó para seguir hablando estupendamente de sí mismo: «Soy una persona super fiel, super leal. Ya ves que me quiero y me valoro mucho, porque yo como persona soy un diez».

Teresy no daba crédito a la altísima autoestima de Ivan: «Él va de que se quiere mucho, pero en el fondo tiene sus complejos y sus dudas. Además, no me ha dado pie a hablar y no me escuchaba». En la recta final de la cena él siguió hablando sobre su ombligo: «Yo soy muy ambicioso. Siempre voy a más y la persona que tenga a mi lado tiene que entender eso». Era previsible que la cita no iba a acabar en amor, y ambos decidieron no tener una segunda cita.