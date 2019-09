Actualizado 10/09/2019 a las 22:42

Este martes, «First Dates» volvió a las noches de Cuatro con nuevas parejas que llegaron para buscar el amor al formato que presenta Carlos Sobera. Algunas lo encontraron, como sucedió con una de las duplas de la noche: la formada por Ilaria y Pablo.

Pablo, joven empresario de Barcelona de 46 años y cantante de ópera en sus ratos libres, arribaba al programa de Sobera buscando a una mujer con la que compartir su vida. Y el formato le emparejó con Ilaria, una organizadora de eventos de 31 años, procedente de la ciudad italiana de Nápoles aunque también residente en la Ciudad Condal.

Desde que llegó al programa de Sobera, Ilaria se presentó como una mujer de lo más atrevida, de las que no se andan con segundas tintas. Literalmente. «Me gusta la complicidad, saber que mi pareja tiene a su lado a su mujer, su nena y su puta», dijo sin reparos, nada más personarse en «First Dates».

Un comentario de lo más ardiente, con el que inauguró una velada que no arrancó todo lo bien que hubiera deseado. «Físicamente, la verdad es que no me atrae nada», dijo la joven a las cámaras del programa, nada más observar a su cita. Con el paso del tiempo, no obstante, fue cambiando de parecer. La conversación entre ambos fluyó y la joven se interesó por los negocios y empresas en los que Pablo dijo estar inmerso. «Lo que más me gusta de Pablo es que es una persona muy sociable», comentó la mujer.

Su cita, por su parte, también se mostraba satisfecho con el devenir de la cena. «Me he sentido cómodo, es una muijer interesante de escuchar», aseguró, antes de someterse al «primer filtro» de Ilaria. «Has pasado el primer filtro, si no, ya no estaríamos aquí», comentó la joven napolitana.

Más allá de ello, Pablo dejó claras sus pretensiones en todo momento. «No quiero una chica florero, que solo me esté esperando para pagar las cosas y demás», le dijo a Ilaria, que se mostró poco partidaria del «poliamor». «Cada uno su platito, desayuna y come de su platito. En algunas cosas no hay que compartir», comentó la italiana, que tampoco vio problemas en la diferencia de edad existente entre ambos. «Estoy más cómoda con la gente que es mayor que yo».

El desarrollo de la velada, así las cosas, fue de lo más propicio para el desenlace final y ambos se mostraron encantados al respecto de tener una segunda cita. «Me gustaría conocerlo mucho más, porque nos hemos encantado en muchas cosas», comentó la joven, antes de despedirse de Pablo con un beso y clausurar así su velada en «First Dates».