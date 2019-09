Actualizado 24/09/2019 a las 22:48

A buscar el amor a «First Dates» acudió este martes Charo, una barcelonesa de 43 años que ahora se gana la vida como limpiadora pero ha tenido los trabajos más diversos: «He sido peluquera, comercial, dependiente, he sido peluquera y hasta gogó». Para la catalana, una persona que se sentía muy espiritual, contó que quería encontrar una pareja porque cree que «el amor mueve el mundo», pese a que nunca se ha casado.

Su pareja iba a ser otro solitario profesional. Elías, un humorista también barcelonés, se presentó haciendo gala de una franqueza fuera de lo común: «Puedo estar mucho tiempo sin mantener relaciones sexuales. No me vuelvo loco por hacerlo, aunque todos nos aliviamos de alguna manera». Se definió como «una buena persona: intento no joder a nadie».

Al principio a Charo se le veía muy nerviosa, pero poco a poco la conversación fue fluyendo y acabó estando muy cómoda. La barcelonesa le contó a Elías que había quedado «con mucha gente por internet, en páginas de solteros», mientras que él se limita a «lo que surge. Me dedico al mundo del artisteo y así conozco mucha gente». Siguieron hablando de música y descubrieron que a ambos les gustaba el flamenco.

«Físicamente no me gusta, pero hablando luego bien», reconoció Elías. Poco después ella le habló sobre su pasado como bailarina de gogó, y él en el confesionario dijo que no la veía «de gogó, porque tiene más perfil de secretaria o informática». Lo que a Charo no le acabó de encajar fue que él le contase que ninguna chica le había durado «más de tres meses». El barcelonés confesó que no es «tan sexual como otros chicos. He tenido mogollón de temporadas solo y nunca he recurrido a ir de prostitutas». La cita siguió con muy buena sintonía, aunque quedó en evidencia que su futura era más como amigos que como pareja. En el desenlace, aunque ella se mostró dispuesta a seguir viéndose con Elías, el humorista alegó que había faltado «caña, química».

Más tarde llegó al restaurante Manuel, un madrileño de 20 años que empezó la noche echándose flores: «Soy una persona que expresa mucho y me gusta mucho ayudar». Lidia, la camarera de «First Dates», le preguntó si estudiaba o trabajaba, y él dio una respuesta bastante chocante: «No, yo estoy en redes sociales. Hago vídeos y esas cosas. Tengo una cuenta personal y otra sobre mis sentimientos».

Lidia pensó que estaba frente a un chico profundo y le preguntó por su forma de ver la vida. Manuel le contó que escribía frases sobre sus sentimientos y quiso leerle una de ellas: «Dicen que después de todo lo malo viene lo bueno, pero no sé cuando vendrá algo bueno». Él la leyó con total seriedad, y la camarera no supo muy bien cómo reaccionar, pues se esperaba algo muy distinto. Manuel le explicó la frase y ella se limitó a responderle «sí, claro».

Para cenar con Manuel apareció Elena, estudiante madrileña de 18 años que pudo leer la frase del joven nada más llegar. También quedó un tanto desubicada al leerla y la definió como «intensa, aunque me gustan los chicos profundos». De hecho, nada más sentarse a la mesa le preguntó a Manuel si escribía, y él le explicó que solo «lo que siento en el momento».

Al principio la conversación fue distendida y estuvieron de acuerdo en muchas cosas, aunque ella lo vio como un «chaval majo, pero un poco paradillo». Las cosas empezaron a torcerse cuando él dijo que le gustaba «el trap y el reggaeton. Me identifico mucho con Bad Bunny». A Elena no le gustaron sus palabras, pues creía que ese tipo de música era machista y que se esperaba «un chico más profundo, pero me ha decepcionado».

Más adelante fue mucho más dura con él: «Parece el típico colegial friki al que le van a pedir los apuntes y que tiene fantasías con la popular del colegio». De pronto sonó la música en el comedor y tuvieron que levantarse a bailar, aunque ella se quedó quieta junto a la mesa: «No quiero bailar. Se me nota en la cara cuando algo no me gusta».

La cena se reanudó y ella no hizo más que mirar mal a su pareja y decirle que tenía «pinta de llorón». En ese momento la cita estaba sentenciada de muerte y, efectivamente, ninguno de los dos quiso tener un segundo encuentro. «Deberías informarte un poco más, de todo», dijo Elena a modo de despedida.