Actualizado 02/09/2019 a las 23:03

En este primer programa de septiembre fue a buscar el amor a «First Dates» Alberto, un valenciano letraherido de 39 años que acudía al programa para encontrar a una persona con la que tener una relación estable. El valenciano estaba dispuesto a conquistar a su pareja usando sus destrezas literarias, y grabó un mensaje recitando un poema para que su pareja la oyese al llegar.

A cenar con él llegó Marcela, una argentina de 40 años que vive y trabaja en Málaga desde hace veinte. La primera impresión fue excelente, sobre todo para él, que dijo que era «muy guapa y muy buen aspecto». Ya en la mesa y en medio de la conversación se dieron cuenta de que tenían muchas cosas en común, como que ambos estaban separados y tenían un hijo.

En seguida él le explicó que empleaba su tiempo libre escribiendo poesía y publicándole en redes sociales: «Pero escribo poesía moderna, no a la antigua. Es decir, uso tacos y palabras de la calle y así. Cada día tengo más seguidores». Él siguió todavía un rato hablando de su poesía y de sus autores favoritos para luego recitarle a Marcela un poema desde su móvil. «Tanto poema y tanta tontería», dijo la argentina en el confesionario, «a mí no me gusta. Que lo lea para él solo sí, pero que vengan a leértelo...». Su hartazgo acabó por pasar factura en el desenlace final, pues aunque él sí quiso tener una segunda cita, ella dijo que sería mejor que siguiesen su relación solo como amigos.

Más joven era Guillermo, un estudiante madrileño de 18 años que contó en su presentación que «ni fumo, ni bebo ni tomo ninguna droga porque no quiero que controlen mi vida». En sus experiencias amorosas había habido un poco de todo, y ahora en el programa buscaba a una chica que no quisiese tener una relación monógama.

Su pareja fue María, una murciana de 19 años que llegó exponiendo su filosofía de vida: «El mundo es una mierda pero eso no me impide ser feliz porque, objetivamente, el mundo es una mierda». En la barra, un poco nerviosos, empezaron hablando de sus ciudades de origen, y en principio no parecía que les hiciese mucha gracia venir de sitios tan lejanos.

En la mesa ya se les vio más sueltos y Guillermo le contó que era vegetariano. «Yo también lo fui», le explicó ella, «pero lo dejé al poco tiempo». María, en el confesionario, dijo que el madrileño no era su «prototipo de chico, porque me gustan más altos y con barba, pero él es muy guapo». Aparte de su físico le gustó de Guillermo que era «inconformista» y tenía inquietudes sociales. Lo que no le hizo tanta gracia fue que buscase una relación abierta y poliamorosa. En el momento del desenlace final, y pese a los desencuentros, decidieron seguir conociéndose en futuras citas.

Pero el gran personaje de la noche fue Natalie, una mujer de 52 años que a se definía como una friki de Hello Kitty, y de hecho llevaba un atuendo que recordaba a ella. «Kitty y yo somos una, igual que Marilyn Monroe», contó, «soy una mujer impulsiva, divertida, feminista, de izquierdas y republicana». Su hombre ideal, sobre todo, debía tener «buena conversación».

Ese requisito debía cumplirlo Félix, un administrativo madrileño de 59 años que aseguró que «me apuntaría ya mismo a un viaje a Marte o a la Luna». Buscaba a una mujer «sensual, atractiva y que tenga vida interior». De primeras se cayeron muy bien y tuvieron una charla de lo más animada.

Hacia la mitad se dieron cuenta de que ambos eran votantes de Podemos, algo que les unió todavía más. También a ambos les gustaba mucho el cine y se reconocieron como personas sensibles, lo que les dio mucho de qué hablar. Después de cenar, se besaron tímidamente en el fotomatón. El final fue el esperado y ambos decidieron tener una segunda cita.