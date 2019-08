Actualizado 26/08/2019 a las 22:25

Este lunes «First Dates» inauguró su semana «Flower power», un homenaje al amor, al verano y a la cultura hippie ibicenca. Una de las primeras en llegar fue Ada, una bióloga y dependienta madrileña de 22 años que dijo que era «millenial, y como tal me gusta la cultura popular. Consumo Netflix, HBO, Youtube y todo eso». A la pregunta de Sobera sobre su sexualidad dijo que era «ausente» y que para ella el género era «una cosa muy difusa». Ada buscaba en el programa a una chica «divertida y con la que tener una conversación».

Su pareja fue Mireia, una estudiante y camarera madrileña de 21 años que dijo ser «muy sociable». A Ada le gustó ella desde el primer momento: «Tiene el pelo corto y tatuajes y va vestida con mucho rollo. Me ha gustado mucho, es una chica muy guapa y sonriente». Matías, el camarero del programa, les dijo que hacían muy buena pareja y pasaron a la mesa a cenar entre risas.

Ya en el restaurante empezaron a intercambiarse piropos. Una vez pasada esta primera fase se pusieron a hablar sobre sus experiencias amorosas, un punto en el que Mireia tenía mucho más que contar. «Con 18 años me fui a vivir con una chica», le contó a Ada, que reconoció que nunca había tenido una relación seria. Estuvieron en desacuerdo en algunos temas, como en su opinión sobre las relaciones abiertas, pero ello no fue obstáculo para que la cena estuviese muy animada.

Al final, en el confesionario empezaron a darse masajes y ya estaba bastante claro cuál sería el desenlace. No obstante, a última hora hubo un giro inesperado. Ada quiso tener una segunda cita con Mireia, pero esta se echó para atrás argumentando que «le había faltado algo».

Más adelante llegó al restaurante Jesús, un gaditano de 49 años que trabaja como monitor en un gimnasio y que presumía de «cuidarse e ir a la moda». Su pareja fue Rocío, también gaditana pero de catorce años menos que él. Contó que había tenido malas experiencias en el amor, especialmente en su última relación, donde su expareja le fue infiel.

A primera vista la cosa fue bien, aunque todo empezó a cambiar cuando él dijo que tenía 49 años. «Lo veo muy mayor para mí», reconoció Rocío. No obstante, la cena fue agradable y durante la conversación descubrieron que tenían muchas cosas en común. La sintonía era evidente, pero ella no pudo quitarse su edad de la cabeza. «Aparentas 40 pero tienes 49, casi 50», le soltó de repente porque, reconoció en el confesionario, quería «dejárselo caer. Son ya 50, y si yo me veo mayor con 35...».

Ya en los postres empezaron a hablar sinceramente y ella le dijo que lo que le echaba para atrás de él era su edad. «Además, no lo veo guapo», reconoció en el confesionario, «no me veo de la mano con él». Cuando llegó la hora de la verdad, Rocío reconoció que la «edad le echa para atrás» y Jesús respondió más o menos lo mismo y cada uno se marchó por su lado.