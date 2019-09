Actualizado 04/09/2019 a las 22:58

Una noche más, el restaurante de «First dates» ha abierto sus puertas para recibir a diferentes aspirantes a encontrar el amor. De entre los comensales de la noche, han acudido Cristian y Fran, dos jóvenes de menos de 25 años que acudieron para conocerse. Y, a primera vista, parece que lo consiguieron.

Desde un primer momento ambos coincidieron bastante en «First dates» en su forma de ser. Apasionados y con intención de encontrar pareja estable, incluso llegaban a coincidir en que las profesiones a las que se querían dedicar estaban vinculadas al mundo de la comunicación. Cristian había estudiado periodismo, aunque se dedicaba a ser dependiente, mientras que Fran era estudiante de fotografía, aseguró en «First dates»

Sin embargo, a Fran le sorprendieron algunas de las cosas que Cristian le confesó durante su cita. A pesar de considerarse abiertamente gay, Cristian reconoció sentir curiosidad por mantener relaciones sexuales con mujeres. «Imagínate que está bien y me gusta. A lo mejor me estoy perdiendo algo», aseguró Cristian a la cámara de «First dates».

Sin embargo, algunas de las cosas que más sorprendieron a Fran fue algunas confesiones sexuales que Cristian le realizó en «First dates». No solo le aseguró que le gustaría poder tener una relación abierta, sino que además es muy abierto sexualmente hablando. Tanto, que incluso por Reyes le regalaban juguetes eróticos.

«A mi durante años me han estado regalando los reyes juguetes sexuales. Cada vez que abría un regalo decía: "anda, mira lo que me ha traído Baltasar este año"», aseguró Cristian, en ante un estupefacto Fran que no sabía que contestar.

A pesar de la química que se mostró entre ambos durante toda la cita, parece que Cristian estaba buscando a otro hombre en su vida. En concreto, lo que más le falló fue el nivel de madurez de su compañero de mesa «le falta la madurez que te da la vida cuando te marchas de casa. Eso es lo que me ha faltado, y quizás me haya perdido al marido de mi vida», afirmó en «First dates».

Por ello, a la hora de la decisión final, Cristian decidió correr un tupido velo y continuar con su vida. Cuando le preguntaron a Fran, aceptó tener una segunda cita fuera de «First dates». Sin embargo, Cristian no estaba por la labor, y quedaron en verse en la Feria de Sevilla en próximas ocasiones.