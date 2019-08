Frank Cuesta denuncia un ciberacoso «ruin» tras sus polémicas palabras sobre los incendios del Amazonas

Actualizado 23/08/2019 a las 18:05

Frank Cuesta ha vuelto a generar polémica con un vídeo publicado en las redes sociales en el que denuncia las peticiones de numerosas ONG españolas para ayudar en los incendios de la Amazonia en Brasil mientras ignoran el fuego que arrasó Gran Canaria.

«Será que Canarias no vende lo suficiente para luego recibir subvenciones», ha afirmado en un tuit antes de criticar que «a la gente le importa una mierda que el vecino no tenga para dar de comer a sus hijos, pero se preocupan por una tribu a 12.000 kilómetros de distancia para quedar de activista... ¡Qué p... sociedad de mierda! Yo seguiré ayundando lo que tengo delante mío primero y luego iré a lo siguiente!», ha añadido el televisivo aventurero en la red social.

No habían pasado cinco minutos y los tuiteros empezaron a abrir debate con respecto a la opinión de Cuesta.

Después de numerosas críticas, Cuesta se vio en la obligación de borrar sus tuits en los cuales expresaba su indignación hacia sus seguidores.

Ante el ciberacoso y los ataques personales tan ruines recibidos, he decidido borrar cualquier informacion publicada hoy. Gracias a todos los que habeis debatido con respeto. — Frank Cuesta (@Frank_Cuesta) August 23, 2019

El vídeo afirma que el Amazonas «no es el pulmón de nada». Para muchos esto fue sumamente ofensivo, aunque el presentador subrayó que los incendios son terribles y que la selva debe ser conservada por su biodiversidad.

«Lo que ha pasado en Canarias es algo que debería despertar las alarmas… no solamente por la biodiversidad perdida. ¿Alguien ha pensado en si se ha utilizado agua salada o agua dulce para parar esos incendios y el impacto posterior? ¿Alguien ha pensado en las especies autóctonas que se han perdido?», reflexiona ante sus seguidores e insiste en que «debemos conservar toda la flora y fauna del planeta», pero pide a los españoles ayudar «a lo que tenemos delante».

«Ayudemos y preocupémonos de las voces de Pedro, Juan, María o Manuela de Canarias en vez de pedir dinero para el Amazonas simplemente porque DiCaprio o Brad Pitt se hacen una foto pegados a un árbol quemado en el amazonas antes de irse con su jet privado para su casa de Los Ángeles.», reclama Cuesta enfurecido ante las críticas de sus seguidores, y advierte de que no se retracta de una palabra. «No entendéis nada, no sabéis leer, no entendéis ni puta idea de escuchar y no tenéis ni puta idea de cómo funciona el mundo medioambiental», afirma.

El explorador de la jungla explica que los incendios son consecuencias de una determinada forma de economía. «Iros a tomar por el culo, que sois unos putos populistas de mierda», añade Cuesta en respuesta a la lluvia de ofensas que ha recibido por Twitter.