Actualizado 23/01/2019 a las 23:51

«Gran Hermano Dúo» regresó este miércoles a las noches de Telecinco con «GH Dúo: Última hora», el programa que presenta Jordi González en la primera cadena de Mediaset y que repasa la actualidad de todo lo que sucede en la residencia de Guadalix de la Sierra. Porque el exitoso formato del canal que regenta Paolo Vasile no descansa nunca.

El espacio de González mostró imágenes de una nueva discusión entre Julio Ruz y María Jesús Ruiz, así como «la paz» a la que han conseguido llegar Carolina Sobe y Fortu Sánchez o varias confesiones entre Ylenia Padilla y Sofía Suescun. Pero sin duda, uno de los grandes momentazos de «GH Dúo: Última hora» llegó en pleno directo, cuando el programa invitó a Maite Galdeano, la madre de Sofía Suescun, a visitar la casa en la que habitan los concursantes de «GH Dúo»... para cenar con Julio Ruz. «¿Habrá o no flechazo?», se preguntó González.

Un acontecimiento de lo más «rándom», que comenzó de una manera más estrambótica todavía. «Me sonaban cantos de sirena de que me reclamas y dije bueno, pues vamos a cenar con Julio», dijo Maite, exconcursante de «GH 16», según vio al empresario, de lo más sorprendido con la situación. «No te conocía. A tu hijo Cristian sí, y a Sofía claro. Pero a ti no», respondió Julio, al que el programa había hecho acudir al Salón Dual para cenar con alguien, aunque él no sabía con quién. «Bueno, pues aquí estoy. Dice Cristian que eres majísimo y puede que seas el hombre de mi vida», contestó Maite, muy directa.

La madre de Sofía Suescun nunca se ha caracterizado por su indiscreción y dio buena cuenta de ello en su cena con Julio. «Tenía unas ganas de verte en carne y hueso... ¡estoy como una niña con zapatos nuevos!», sentenció Maite, que desde el inicio de su «cita» trató de ser sincera. «Me he hecho unos arreglitos en la cara y el cuerpo, por si no te habías dado cuenta. ¿Cuántos años aparento?», preguntó a su interlocutor. «Hmmmm... ¿35?», respondió Julio.

La velada no quedó ahí. Maite se sorprendió por la rapidez con la que su compañero de velada terminó de cenar, pero también tuvo tiempo para expresarle a Julio su amor por los pimientos y para preguntar a la expareja de María Jesús Ruiz por sus empresas. Para cerrar la velada, el Súper instó a ambos a «inmortalizar» el momento en una foto. Maite no tuvo dudas y mientras se hacía un «selfie» con Julio, fue tajante: «¡Agarra a tu hembra!». En redes sociales, la velada no pasó desapercibida. «¡Parece que estoy viendo "First Dates"!», publicó un usuario.

El tono de los comentarios de Maite dejó boquiabierto incluso a Jordi González. «Van a terminar la cena pidiendo una hora sin cámaras...», espetó el presentador, antes de reunir a todos los aspirantes (a excepción de Julio) en el salón para ver el estado de los porcentajes ciegos para los tres nominados de la semana: Antonio Tejado, Yurena y Kiko Rivera. El más votado tiene un 60% de votos, seguido del segundo con un 31,7% y del tercero con un 8,3%. Este jueves, en la gala de «GH Dúo», los concursantes y espectadores saldrán de dudas.