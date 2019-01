Actualizado 22/01/2019 a las 23:32

«Gran Hermano Dúo» regresó este martes a las noches de Telecinco con «GH Dúo: Límite 48 Horas», el programa que presenta Jorge Javier Vázquez dos días antes de cada gala del «reality». Una velada en la que volvió a quedar claro que los dardos de Sofía Suescun parecen no tener límites y que estos parecen haber encontrado un nuevo objetivo: Kiko Rivera.

La ganadora de «Gran Hermano 16» y «Supervivientes» continúa molesta con Rivera y con su mujer, Irene Rosales, después de que ambos decidieran nominar a Sofía y a su expareja, Alejandro Albalá, en la gala del pasado jueves de «GH Dúo», en la que minutos antes, la joven había lanzado un mensaje con doble sentido: «Gracias mamá. Solo diré eso», comentó, mientras discutía con Rivera. Muchos lo interpretaron, como no podía ser de otra manera, como un ataque encubierto hacia Isabel Pantoja, la madre del cantante y disyóquey.

A partir de entonces, Sofía se ha referido a Rivera como «pantojito» en reiteradas ocasiones. «Gracias a Dios, mi madre, sin apenas dinero, ha conseguido cosas que la suya no», espetó incluso en el Confesionario, antes de ir más allá. «No cambio a mi madre ni por mil “Pantojas”», señaló en el mismo escenario frente al Súper.

La tensión entre ambos era tal que «Gran Hermano Dúo» optó por reunir a los dos este lunes en el Salón Dual, durante la emisión de «GH: Última hora», el programa de actualidad sobre lo que sucede en la casa de Guadalix de la Sierra que presenta Jordi González. Allí, ambos debatieron durante más de una hora para tratar de esclarecer sus diferencias. Y aunque parece que lo lograron, la bomba estalló fuera de la residencia en la que conviven los concursantes de «GH Dúo».

Más allá de las redes sociales, en las que decenas de usuarios cargaron contra Sofía por sus palabras contra la tonadillera española, el debate llegó a Anabel Pantoja, sobrina de Isabel y colaboradora de «Sálvame». En su perfil de Twitter, se rió de los comentarios de Sofía hacia su tía y cargó con dureza contra la concursante de «Gran Hermano Dúo»: «Desde luego hija, con esa educación no te damos ni la hora», publicó Anabel.

No cambio a mi madre por 20.000 Pantojas 😂😂😂😂😂😂

Desde luego hija, con esa educación no te damos ni la hora 💀@ghoficial#GHDUOUltimaHora4 — Anabel Pantoja (@AnabelPantoja00) 21 de enero de 2019

Su comentario superó en apenas unas horas las 1.000 interacciones, en su mayoría muestras de apoyo hacia Anabel en su «pulla» hacia Sofía. Este martes, en «GH Dúo: Límite 48 Horas», JJ, el presentador, preguntó a Rivera y a su compañera de convivencia si habían solucionado sus diferencias. «Sí, me ha pedido perdón. Aunque yo sigo sin ver normal cómo se está portando con Alejandro», manifestó Rivera acerca de la relación de Sofía con Albalá.

Su compañera coincidió, aunque solo en parte. «Creo que en algunas ocasiones he sido egoísta, pero tú lo estás viendo desde fuera. Muchas veces, desde aquí me traslado a los tiempos en los que estábamos juntos. Pero la realidad no es esa, sino que la relación se rompió. Es muy complicado para mí», expresó Sofía. «Ahora es todo mucho más triste, pero no voy a ir detrás de ella si tampoco me da motivos», dijo su expareja. Desde plató, Vázquez fue tajante. «Sofía lo está pasando muy mal con todo esto».