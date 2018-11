Actualizado 21/11/2018 a las 01:37

Este martes, Telecinco emitió la segunda de las cinco entregas semanales que, en su programación, la primera cadena de Mediaset le dedica expresamente a «Gran Hermano VIP», su programa estrella. En «GH VIP: Límite 48 Horas» los concursantes afrontaron una nueva prueba: «Las llamadas», que daba a los vencedores el privilegio de sumar un punto extra a sus nominaciones del próximo jueves.

Para triunfar en la prueba, los concursantes de «GH VIP» debían pensar en una frase. Posteriormente, el presentador Jorge Javier Vázquez les emplazaría a acudir a la «sala del más allá», en la que debería llamar cada uno a un país distinto, ubicar la nación en un mapa del mundo y pedir, en inglés, a su interlocutor al otro lado del teléfono (y del planeta) que repitiese esaa frase que los concursantes habían pensado previamente

El primero en tomar parte del juego fue El Koala. Al cantante malagueño, de los favoritos entre la audiencia de «Gran Hermano VIP», le tocó llamar a Polonia. «¡Anda, el pueblo del Darek!», expresó, a modo de broma. No tuvo problemas en encontrar el país en el mapa, pero su escaso nivel de inglés le impidió comunicarse con su interlocutora al otro lado de la línea, que por otro lado no le colgó el teléfono en ningún momento.

Tras ello, llegó el momento de Suso Álvarez. El concursante catalán ya ha evidenciado su falta de cultura en varias ocasiones y volvió a hacerlo este martes. Al aspirante le tocó llamar a Australia, pero ubicó el país en América Latina tratando de localizarlo en el mapa. «Te has ido a Buenos Aires...», le dijo Vázquez. Su pésimo nivel de inglés tampoco fue menos y pese a que consiguió que le respondieran, le colgaron el teléfono.

No le fue mejor a Mónica Hoyos, que pese a que demostró tener un nivel de inglés netamente superior al de Suso y El Koala y supo ubicar a China en el mapamundi (aunque falló en primera instancia), no logró comunicarse con sus interlocutores. La que sí que lo consiguió fue Miriam Saavedra, que a trompicones consiguió que en Turquía repitiesen su frase: «¡Princess Inca!» («Princesa Inca», traducido al castellano). Por ello, se granjeó un punto extra para poder nominar el próximo jueves. Siempre y cuando la audiencia no decida expulsarla, pues está nominada junto a El Koala y Aurah Ruiz.

Fue precisamente Aurah quien puso la gota que colmó el vaso en la prueba. La concursante canaria y exparticipante de «Mujeres y hombres y viceversa» consumió la práctica totalidad de su tiempo para la prueba en encontrar las Islas Filipinas. «¡No tengo ni idea de dónde están, Jorge!», le dijo a Vázquez. «Por la zona de China...», trató de ayudarle el presentador. «¡Tampoco sé dónde está China!», respondió Aurah.

Tony Spina y Asraf tampoco eran optimistas pensando en su nivel de inglés. «El mío es muy bajo», reconoció el primero, que fracasó en su llamada a Suecia. «Yo... bueno, algo sé», dijo el segundo, el Míster Universo de «Gran Hermano VIP», al que no le fue mejor tratando de hablar con Grecia.