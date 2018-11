Actualizado 13/11/2018 a las 23:45

La polémica está a la orden del día en «Gran Hermano VIP». Cada vez quedan menos concursantes en el «reality» de Telecinco y la batalla por el maletín que contiene el premio final de 100.000 euros es cada vez más encarnizada entre los aspirantes de «GH VIP».

Desde que arrancó el concurso, la rivalidad entre Mónica Hoyos y Miriam Saavedra fue uno de los principales caldos de cultivo de problemas entre los participantes. Es más, los dos grandes grupos que se forjaron en la casa surgieron a raíz de que los concursantes se posicionasen de lado de una o de la otra. Ambas han protagonizado altercados casi a diario. No han sido capaces de olvidar sus rencillas a cuenta de Carlos Lozano, expareja de ambas, y han tenido varios encontronazos en «GH VIP».

Uno de los grandes activos del «reality» de Mediaset es el hecho de que los televidentes puedan seguir «Gran Hermano VIP» en todo momento a través de las cámaras del Canal 24 Horas. A través de ellas, los espectadores han podido presenciar un gran número de conflictos entre Miriam y Mónica. Aunque sin duda, uno de los más graves tuvo lugar este lunes.

En una discusión, Mónica cargó con suma dureza contra Miriam Saavedra, en relación a la profesión que la modelo ejercía cuando vivía en Perú. «Cállate la boca, payasa. ¿Quieres que cuente lo que haces en Perú? ¿Qué haces en Perú? Dime tú quién habla más. Cuéntame tu trayectoria personal...», le espetó, amenazante. Tal y como destacaron cientos de televidentes a través de Twitter, Mónica insinuó con sus palabras que Miriam se dedicaba «a la prostitución» en su país de origen.

Este es el vídeo que GH quiere ocultar en el que Mónica insinúa que Miriam era “prostituta” en Perú.

No tienen vergüenza#SomosLaAudiencia11#GHVIPDBT9pic.twitter.com/TMMj2dcuD5 — andrea 🌪🍅💎🦖 (@zaynreynolds) 12 de noviembre de 2018

Aunque los ataques de la exazafata del «Telecupón» contra Miriam no quedaron ahí. Además de acusar a la joven de que «era mentira» una denuncia que puso contra una expareja suya por malos tratos, Hoyos fue más allá. «Miriam... el primer ministro del país es mi primo, hija. ¡Insúltame una vez más y te echan del país!», volvió a desafiar a la joven. Un comentario que no pasó desapercibido para el periodista Miguel Frigenti, tertuliano habitual de «Gran Hermano VIP». «El concurso de Mónica es absurdo se mire por donde se mire. Solo me puedo reír de las estupideces que suelta por la boca», recalcó en su perfil oficial de Twitter.

Mónica a Miriam: “Mi primo es el primer ministro de Perú. Insúltame una vez más y te echan del país” el concurso de Mónica es absurdo se mire por donde se mire. Solo me puedo reír de las estupideces que suelta por la boca #GHVIPÚltimaHora11 — Miguel Frigenti (@MiguelFrigenti) 12 de noviembre de 2018

Este martes, en «GH VIP: Límite 48 Horas», cientos de televidentes criticaron que el programa no emitiese el vídeo en el que se apreciaban los insultos de Mónica Hoyos contra Miriam. Por ello, los usuarios volvieron a cargar en redes sociales contra «Gran Hermano VIP» y su «doble rasero».

Jorge Javier: “Miriam lanza acusaciones muy graves a Makoke”



“Monica insinúa que Miriam en perú se dedicaba a la prostitucion” pero aquí si nos callamos y cortamos vídeos y lo tapamos como podemos...



¡VENGA!#SomosLaAudiencia13#SomosLaAudiencia13N — Mercedez Saavedrista (@Merchee_) 13 de noviembre de 2018

Ósea Monica insinúa que Miriam se prostituía en peru, que la denuncia que puso sobre malos tratos es falsa.. que su primo la echara del país.. PERO A QUIEN LE DAIS LA BRONCA ES A MIRIAM? QUE OS DEN. @ghoficial#SomosLaAudiencia13N — Cheap Queen (@alfredagranel) 13 de noviembre de 2018