Actualizado 22/10/2018 a las 20:43

Este lunes Ana Rosa Quintana volvió a las mañanas de Telecinco con «El programa de Ana Rosa» y en él, ella y sus tertulianos charlaron acerca todo lo acontecido en la noche del domingo en el debate de «Gran Hermano VIP». Hablaron del enfado de Carlos Lozano, de la polémica con Suso Álvarez por su «machismo» y del triángulo amoroso (o cuarteto, con permiso de Asraf) que formaron Isa Pantoja, Omar Montes y Teresa Cabrera, más conocida como 'Techi', en la casa de Guadalix de la Sierra. Los tres, por cierto, han sido ya expulsados del concurso.

Para analizar con mayor profundidad lo sucedido con esa terna, Adriana Dorronsoro, reportera de «El programa de Ana Rosa» consiguió entrevistar «in situ» a Omar Montes en Madrid. El cantante y exaspirante de «GH VIP» comenzó atendiendo de buen grado a las preguntas de los colaboradores de Telecinco, pero se fue encendiendo poco a poco a medida que éstas comenzaron a ser más incisivas.

En especial, después de que Alessandro Lecquio, tertuliano habitual del espacio de Mediaset, le llamase «cornudo» y «machista». «Hablas de que te ofendes (en referencia a que Omar tratase de «justificar» su infidelidad a Chabelita con Techi pensando que la hija de Isabel Pantoja se había acostado con Asraf en «Gran Hermano VIP»). Encuentro que son palabras de sinceridad, pero también de cornudo con experiencia. Para ti los cuernos son lo peor, pero seguro que las infidelidades no lo son», espetó Lecquio.

Ante ello, Omar Montes se encendió. «¿Pero a mí cuando me han puesto los cuernos, hombre? Si yo soy una joyita. Yo no soy ningún cornudo», replicó. «Bueno, a mí me da la sensación de que algún que otro cuerno habrás probado en tu vida», le dijo Lecquio, que fue más allá. «La sensación que das es que consideras a Techi indigna de estar contigo por su manera de comportarse. Y a mí eso me parece tremendamente machista por tu parte», le acusó.

Acusaciones de «machismo»

«¿Que yo soy machista dices tú ahora?», preguntó el exconcursante de «GH VIP», visiblemente molesto. «Por como hablas de Techi. A mí tampoco me gusta nada, Omar. El papel en el que dejas a Techi en esta relación dice muy poco de tu parte», señaló por su parte otra tertuliana de «El programa de Ana Rosa», Beatriz Cortázar.

Su comentario terminó de encender a Omar, nominado automáticamente en «GH VIP» hace dos semanas por un desafortunado comentario que tuvo acerca de Miriam Saavedra. «Pero joder, ¿qué entrevista estáis escuchando? Si yo lo único que he dicho de Techi es que es buena niña y que ha sido un apoyo para mí. ¿En qué momento he dicho nada de machismo? No sé qué me estáis contando. ¿Qué estáis, intentando manipularme?», comentó, cada vez más enfadado.

«Como me estáis intentando manipular, preguntadme sobre mi música o rápido se acaba la entrevista. ¿Queréis saber algo de mi música?», cuestionó. «No, no tenemos intención», respondieron con sorna desde el plató de «El programa de Ana Rosa». Acto seguido, Omar se quitó los cascos, se alejó de Adriana Dorronsoro y dejó plantado al equipo de Mediaset.

La reportera trató de calmar los ánimos. «No hagas eso hombre Omar», le dijo, volviendo a acercarse a él. «No pasa nada, igual lo has entendido mal. No hagas eso, que va a quedar mal, de verdad», manifestó Dorronsoro. Pese a ello, no logró convencer al exconcursante de «Gran Hermano VIP». «Lo he entendido perfectamente. Lo siento. Cuando me queráis preguntar algo de mi música, aquí me tenéis», recalcó, antes de dejar con la palabra en la boca al equipo de Quintana.

Minutos después, Ana Rosa Quintana no dudó en condenar la actitud del exaspirante de «GH VIP». «Qué piel más fina tenemos, ¿no? Este chico ha estado en “Gran Hermano VIP”, el otro día en “Sábado Deluxe”... y hoy nos hace esto», señaló la presentadora en relación al comportamiento del concursante con su programa.