Eva González: «He soltado un titán televisivo para coger otro»

Actualizado 18/10/2018 a las 14:11

Seis años y quince ediciones después, Eva González se despide de «MasterChef» para comenzar una nueva etapa al frente de «La Voz». De momento, la ausencia de la presentadora no será perceptible para el espectador, ya que ha completado las grabaciones de «MasterChef Celebrity» y «MasterChef Junior 6». Aún así, la noticia ha creado gran expectación. Parte de culpa la tiene la cadena, que adelantó que anunciaría al nuevo presentador de «La Voz» en «El Hormiguero» del pasado miércoles.

Gracias a esto, el espacio presentado por Pablo Motos se posicionó como el programa más visto con 2,9 millones de espectadores y un 16% de cuota de pantalla pese a que la noticia se filtrase durante la tarde previa. El público está contento con esta noticia y Antena 3 también. En ABC Play hablamos con Eva González para conocer los detalles sobre su «reencuentro» con la música.

P - ¿Qué significa este cambio para ti?

R - Significa enfrentarse a un nuevo reto con mucha ilusión. Es volver a la música después de muchos años porque yo ya estuve en este tipo de formato durante mucho tiempo con el programa «Se llama copla» (Canal Sur).

P - «La Voz» es un formato distinto a «MasterChef», ¿crees que te sentirás más a gusto ahí?

R - Espero que sea un cambio de muy bien a mejor. Pero realmente, ha sido soltar un titán para coger otro igual de grande. Además, estos locos de Antena 3 están montando un plató gigante con el que vamos a alucinar, y tendremos mucha música, algo que a mí me emociona mucho.

P - Pues vas a tener grandes profesionales de la música a tu lado.

R - Sé poco. De hecho, los datos que conozco los sé por vosotros porque todavía no he tenido tiempo para sentarme a hablar con el grupo. Hemos dado prioridad a los medios y a partir de esta tarde es cuando nos vamos a reunir. Pero sí que sé que están confirmados Paulina Rubio con Bisbal y Malú.

P - ¿Te da pena dejar «MasterChef»?

R - Sí. Es algo que me ha dado tantas alegrías como poder trabajar en La 1 con un equipo magnífico y unos compañeros maravillosos. Lo comparo con cuando uno se va de casa. Te da cosa dejar a tus padres, pero estás deseando ver cómo será todo. Y luego, cuando estás en tu pisito de soltera, echas de menos la casa de tus padres. Pero, sinceramente, espero que sea un cambio a mejor.

P - ¿A quién vas a echar más de menos?

R - A todo el mundo. Extrañaré hacer chistes con Pepe (Rodríguez), los bailes y los cantes con Samantha (Vallejo Nágera) en el camerino y, por supuesto, meterme con Jordi (Cruz).

P - En «La Voz» vas a tener más libertad, más posibilidad de actuación.

R - Posiblemente, pero lo más importante para mí es que voy a poder volver a estar cerca de la música y es algo que me apasiona y me emociona muchísimo.

P - ¿Por qué crees que dicen que su fichaje por «La Voz» será un duro golpe para Telecinco?

R - No lo sé. No he oído nada de eso.

P - Comentan, entre otras cosas, que moverás a la gran masa andaluza contigo.

R - Ojalá. Es un público que me ha demostrado siempre mucho cariño.

P - ¿Has tenido algún problema con tu acento?

R - No. Ninguno.

P - ¿Cómo te llegó la propuesta?

R - Me llamaron por teléfono de Antena 3 mientras estaba rodando «MasterChef», concretamente una prueba de exteriores. Obviamente tuve que decir ‘mira, te voy a colgar porque no puedo hablar’. Fue después de eso cuando me di cuenta de que acaba de recibir una llamada de Antena 3. Me asusté y pensé ‘tengo que devolverla’, y aquí estamos.

P - ¿Ha sido fácil la negociación?

R - Es un tema en el que prefiero no entrar y el cual, además, no he llevado yo.

P - ¿Crees que lo has tenido más difícil por ser guapa?

R - No. Además, la belleza, que ya no la tengo porque son más vieja que un nuo, es una cualidad más como el que tiene una buena voz. Eso de que sí es guapa y tonta… pues no. A mí me ha abierto muchas puertas. No te lo voy a negar. Eso sí, luego, evidentemente, toca demostrar que se sabe hacer el trabajo con ilusión, esfuerzo y tesón. Es como el que tiene una buena voz. Te puede abrir puertas para llegar a la radio, pero luego tendrá que dejar claro que sabe hacerlo bien.