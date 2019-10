Actualizado 16/10/2019 a las 01:01

El «¡Sinvergüenza!» de Adara Molinero se convirtió en el grito de guerra de referencia en «Gran Hermano 17». La madrileña no ganó aquella edición del «reality-show» de Telecinco –que fue la primera que presentó Jorge Javier Vázquez– aunque su presencia en Guadalix de la Sierra fue uno de los grandes alicientes del formato de Mediaset, igual que lo es ahora en la séptima tanda de «GH VIP».

Este martes, Cuatro acogió una nueva entrega de «GH VIP: Límite 48 Horas», el formato que emite Mediaset a dos días de la gala del jueves de «Gran Hermano VIP» y que también comanda Vázquez. Lo hizo en una noche que no fue nada propicia para Adara, pues la modelo y azafata de vuelo madrileña sufrió de lo lindo a lo largo de toda la velada.

Por un lado, el espacio confirmó que la aspirante se convirtió en una de las dos nominadas definitivas del formato de cara a la gala del jueves, en la que podría salir de «Gran Hermano VIP». Al contrario de lo que había sucedido en las dos últimas entregas de «GH VIP: Límite 48 Horas», así las cosas, el público no votó por ella para que se salvara en la noche del martes y será el jueves, por tanto, cuando se juegue su permanencia en el «reality».

Aunque más allá de ello, el formato recordó el mensaje de audio que la madre de Adara envió a su hija el pasado domingo en «GH VIP: El debate», el formato que presenta Jordi González en Telecinco y en el que la progenitora le pedía a su hija que no entrase al trapo en los «comentarios rastreros» de sus compañeros de convivencia, que viven en constante conflicto con la joven en «Gran Hermano VIP».

Este martes, el programa mostró a Adara un vídeo de imágenes de sus compañeros criticando las palabras de su madre. «No veas con la madre de Adara...», dijo El Cejas. «Yo no la habría dejado decir eso», opinó Mila. Antonio David, por su parte, atacó directamente a la joven en el vídeo. «Voy a cambiarla el nombre. A partir de ahora, voy a llamarla Tarada en vez de Adara».

Tras la emisión de la pieza, Vázquez preguntó a Adara por su opinión y la joven no ocultó su enfado con sus compañeros. «Mi madre hacía referencia a los comentarios. Y me voy a controlar mucho, porque es mi madre. Y vale ya, porque es un mensaje bonito que me ha dedicado mi madre», relató la joven, tratando de contenerse.

Sin embargo, El Cejas, Mila, Alba Carrillo, Antonio David y Noemí Salazar se pusieron entonces a la defensiva... y Adara estalló. «¡Sinvergüenzas, que sois unos sinvergüenzas!¡Respetar a la familia por lo menos!», bramó contra sus compañeros, en un comentario que recordó y mucho a los tiempos de la joven en «GH 17». «Se tiene que criticar hasta un comentario de mi madre. ¡Basta ya, basta!», prosiguió Adara. El Cejas, entre tanto, trataba de defenderse. «Tú misma eres la primera que haces comentarios rastreros», le dijo a la joven, a la que solo Pol Badía parecía defender. «Y Antonio David la ha lanzado un insulto bastante grave», apostilló, aunque el programa apenas se detuvo en él.