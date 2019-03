Actualizado 29/03/2019 a las 00:23

Telecinco acogió este jueves la decimotercera gala de «Gran Hermano DÚO», la penúltima antes de la gran final del formato, que se celebrará dentro de dos semanas. La convivencia está a punto de llegar a su fin, la lucha por los 100.000 euros del premio final es cada vez más dura y por ello, la rivalidad entre los concursantes del «reality» que presenta Jordi González no deja de crecer.

Con Sofía Suescun y Alejandro Albalá como candidatos a abandonar la casa de Guadalix de la Sierra, la gala de «GH DÚO» puso su foco en la gran «bronca» que protagonizaron el miércoles en «GH DÚO: Límite 24 Horas» María Jesús Ruiz, Kiko Rivera e Irene Rosales. Una discusión «muy tensa», como la definió el presentador, que habló largo y tendido con sus colaboradores acerca de lo sucedido.

Juani, la madre de María Jesús y que el miércoles rompió a llorar tras el enfrentamiento de su hija con Rivera e Irene, dio la cara por la exmodelo. «Está sola y se tiene que desahogar. Es normal que actúe así», enfatizó, antes de calificar a Irene de «monjita» y de responder a los embates de los tertulianos de «Gran Hermano DÚO». A todos menos a uno: a los de Antonio Tejado, expulsado hace algunas semanas del «reality» y que protagonizó discusiones de lo más tensas con María Jesús. Curiosamente, y como desveló González, este jueves se cumplieron 15 años del día en que la exmodelo fue coronada Miss España en 2004 en Marina D'Or, el complejo vacacional de Oropesa del Mar (Castellón).

Y es que por más que Tejado intentaba enfrentarse a Juani, la mujer pasaba una y otra vez de él. «Pero Juani por favor, escúchame, déjame hablar...», pedía una y otra vez el colaborador de «Sálvame», sin éxito. Incluso llego a chistar, para llamar la atención de la mujer. Hasta que en un momento determinado, la madre de María Jesús estalló. «Yo con el señor Tejado no tengo nada que hablar. La gente que hace sufrir a un hijo que yo he parido, no existe para mí», espetó secamente.

Ante su respuesta, el sevillano trató de rehacerse. «Bueno, pero es que yo sí que tengo cosas que decir, aunque no me quieras escuchar», recalcó, desafiante. «A mí se me pueden achacar pocas cosas con respecto a María Jesús», enfatizó en el plató de «GH DÚO». En redes sociales, no obstante, la audiencia se posicionó del lado de la madre de la exmodelo, a la que varios espectadores calificaron como «reina» y «maravillosa».

Alejandro Albalá, a la final

La velada también dejó a Alejandro Albalá como el quinto finalista del concurso. El joven cántabro recibió más apoyo de la audiencia para permanecer en «GH DÚO» que el que tuvo su expareja, Sofía Suescun, que volvió a ser expulsada por segunda vez del «reality».