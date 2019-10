Actualizado 21/10/2019 a las 01:46

Como cada domingo, «GH VIP» ofrecía una nueva entrega de su debate, con varios puntos de interés. El primero, saber cómo se tomaría Alba Carrillo su nominación. Además, los posicionamientos con concursantes nunca expuestos antes al veredicto de la audiencia. Todo ello por no hablar de la última hora de la casa.

A la hora de conocer Alba Carrillo su nueva situación de nominada, «GH VIP» fue desgranando el momento lentamente. En el momento en el que Joao supo que no estaba expuesto a la expulsión, celebró con un gran salto la noticia. Alba Carrillo decidió asumir con respeto la decisión de Estela Grande. «Lo sabía. El otro día en el confe lo hablé con los compañeros. Tenía la intuición, pero vamos, es un juego y no me lo tomo mal», comentó. Después, Mila Ximénez ofreció su punto de vista: «Pensaba que iba a salvar a Joao, es normal. Entiendo que quiera salvar a aquellos con los que está mejor en la casa».

Lo que nadie se imaginaba era que Alba Carrillo decidiera tirar la toalla públicamente y que pidiera públicamente que la sacaran del concurso. «Si la decisión está entre El Cejas y yo, pido a los albistas que no voten, y que El Cejas continúe. Se merece estar más aquí que yo. En realidad Estela me ha echado una mano. El cambio me da alegría. Ya dije que estaba aquí hasta que no me nominaran, pero estando en la palestra pediría mi salida».

Lucía Pariente, presente en plató, quiso decir que no iba a apoyar lo que decía su hija: «Lo dijo el otro día, que sabía que estaría nominada. Me tomo mal que tire la toalla, porque nosotros vamos a luchar porque se quede en el concurso. Es cierto que está nominada porque se escuchó desde el plató que subiría Alba. Entonces, si cuando estamos en conexión con ellos se permiten estas cosas, yo voy a mandar mensajes a mi hija».

Ante esta situación, Jordi González salió en defensa del programa. «Me dicen desde control que esto es mentira», comentó el presentador, provocando que Pariente se disculpara a medias, porque dijo que «en Torrelodones se escuchó».

A la hora de comprobar los porcentajes, se pudo ver cómo esta semana la situación estaba más igualada que nunca. Ninguno de ellos sobresalía por encima del resto: a la cabeza, un 39,7%, seguido de un 34,8% y cerrando la lista un 25,5%. Al término del debate de «GH VIP», comprobaron cómo habían variado estas cifras, y es que todos se terminaron acercando entre ellos: 35,4%, seguido de un 30,4% y el que estaba a la cola se situaba en el 33,7%. Prácticamente un triple empate. De esta forma, se deja abierta la posibilidad a que cualquiera de los tres nominados pueda abandonar el concurso el próximo jueves.

«Creo que esta semana peligran Cejas y Alba, y el más alto seguramente sea el de Alba», comentó Mila Ximénez al ver los resultados temporales de los apoyos del público. Antonio David piensa que «el más bajo es el de Pol y el más alto el de El Cejas, un poco por la reacción del público en plató. También creo que la audiencia, de los grandes errores de El Cejas no lo ha perdonado. Pero la percepción que tenemos aquí falla muchas veces», afirmó.

Por su parte, Estela dijo que «no quiero que nadie se vaya con toda mi alma», pero también pensaba que el que más papeletas tenía para salir del concurso era El Cejas porque «el público no perdona las deslealtades».

A la hora de los posicionamientos, detrás de El Cejas se situó Gianmarco «porque se ha alejado de mi y me ha acusado de pasar más tiempo con Adara», Joao «porque le di los tres puntos. Soy consecuente. Los di por estrategia, pero la actitud que ha tenido no me ha gustado, sobre todo unas palabras que ha dicho hacia todos, que ha dicho que teníamos el alma negra, y yo la lavo muy bien con lejía y la tengo blanquísima» y Adara, que no quiso dar su razón «porque siempre he dicho lo que pienso de él. Es muy complicado estar ahí, y no quiero hacer más leña del árbol caído». A las espaldas de Alba Carrillo solo se encontraba Estela, y lo hizo porque «juzgo un poco las ganas que tiene cada uno de quedarse en la casa. Los otros tienen muchas ganas de quedarse y Alba no».

Por último, detrás de Pol se situaron Antonio David «porque he conocido más a Cejas y a Alba, y aunque he intentado tener relación con Pol no ha habido manera», Mila «porque no puedo ponerme ni detrás de Alba ni de El Cejas, y echaría menos de menos, valga la redundancia, a Pol» y Noemí, que replicó el alegato de su compañera. Estos alegatos provocaron que Pol se revelara contra los que se posicionaron en su contra, ya que consideró que siempre ha estado abierto a relacionarse con el resto de compañeros y que ellos le han hecho el vacío.

Fue en ese momento en el que se desencadenó una guerra sin cuartel entre todas las partes, en la que los gritos hacían complicado entender lo que estaba sucediendo. De hecho, entre los grupos salieron a defenderse los unos a los otros, mientras que se tiraban los ataques de un bando a otro. Mientras que Pol alegaba haber estado abierto a todos los compañeros, los del grupo de Ximénez abogaron que evitaba relacionarse con ellos.

Minutos más tarde, fue El Cejas el que estalló contra los que se situaron su espalda, especialmente contra Gianmarco, al que acusó de estratega en la sombra y de dar razones de poco peso para nominarle.

Pol, Joao y Alberto: un triángulo imposible

Uno de los temas que también trataron en «El debate de GH VIP» son las incongruencias en las que entra el Maestro Joao. Y es que, mientras por un lado pide a Irene Junquera que hable con Alberto, su nuevo amigo especial, para que espere a su expulsión, dentro del concurso cae en constantes detalles con Pol.

«Tonteamos, risas, bromas... Estoy en un punto muy bien con él», comentó Pol Badía. Sin embargo, Joao continuaba dando señales tanto dentro como fuera de la casa, algo que no se llega a entender del todo.

Mensajes del exterior

Posteriormente, el programa le mostró a los nominados mensajes dedicados a los nominados. María Jesús Ruiz dedicó un tuit a Pol acusándole de utilizar a Joao y a Adara para estar en el concurso, algo que el catalán desmintió inmediatamente. Teniendo la oportunidad de preguntarle a alguien de la casa, quiso saber si Pol pensaba lo mismo que su amiga María Jesús, a lo que contestó de forma tajante que «absolutamente, no. Palabra de honor». Además, Joao afeó el mensaje de María Jesús Ruiz, a la que considera su amiga, y de la que piensa que ha criticado a alguien muy especial dentro de su concurso.

Desde el plató, María Jesús Ruiz expuso que «me duele mucho su reacción, porque a la única persona a la que le pediste que estuviera en su sitio fue a Pol, y ha entrado en el concurso. ¿Cómo se puede entender esto?»

El tuit para Alba Carrillo también iba firmado, en este caso por parte de Belén Esteban: «¿Te parece bonito que tengas que criticar mi concurso para justificar tus continuos errores? Yo gané, a ver en que puesto quedas tu. Un beso para Mila», rezaba. Ante esto, Carrillo afirmó preferir no contestar, y de hacerlo, lo haría a través de un blog.

Al escuchar esta reacción, la ganadora de «GH VIP» quiso explicarse: «Cuando escribí este tuit es porque Alba dijo que gané por ser Belén Esteban porque mi concurso es una mierda. Pero es que, además, me acusa de eso es por ser amiga de Miguel Frigenti. Yo lo que no hago es criticar concursantes de otras ediciones y pedir que a otros les echen de su trabajo, como hizo con Frigenti».

Sofía Suescun escribió a El Cejas, preguntándole sobre si sus traiciones le pasarían factura, y consideró que era un tema del pasado y que ya lo había cerrado en dicho momento, ofreciendo las explicaciones pertinentes.

En cuanto al resto de concursantes, acusaron a Gianmarco y a Estela de arrimarse por interés a Adara, a Antonio David de no involucrarse en la convivencia, a Mila de hacer un concurso lleno de incongruencias, a Adara de tener palmeros y a Noemí de celebrar su nombramiento como mueble de la casa.

Otro de los temas que tenían que resolverse durante el debate de «GH VIP» era el resultado de la prueba semanal. Tras haber estado realizando juegos populares de la infancia durante siete días, el programa dio por bueno el número de exámanes finales aprobados a los que se sometieron, logrando así el presupuesto completo para la semana.