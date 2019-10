Actualizado 04/10/2019 a las 01:40

La quinta gala de «Gran Hermano VIP» estuvo repleta de polémica desde el principio. Aunque especialmente tensa fue la situación que se vivió en plató en el último tramo de la gala del formato que conduce Jorge Javier Vázquez en Telecinco, cuando Diego Matamoros, el marido de Estela Grande e hijo de Kiko Matamoros, se enfrentó al presentador y a la realización del programa tras ser acusado de «machista».

Cuando Dinio, el expulsado de la semana, llegó a plató, los invitados comenzaron a hablar acerca del acercamiento entre Estela y Kiko Jiménez en Guadalix. Y Diego dejó claro su parecer. «Creo que está tirando su concurso a la basura por acercarse tanto a Kiko. El problema es que Estela es un poco ingenua y no tiene picardía», comentó, acerca de su mujer.

En ese momento, Vázquez le reprendió. «Ese comentario que acabas de hacer parece de la época de mis padres. Y me está diciendo por el pinganillo María Zambrano, la directora del programa, que le parece una actitud muy machista». Entonces, Diego estalló. «¿Que yo soy machista? ¿Por decir esto?», se preguntó. «Pues a mí me parece muy machista, que un programa diga que por que un chico y una chica sean guapos tengan que crear una carpeta y estar haciendo sexo», espetó, en «GH VIP».

Aunque las palabras del hijo de Kiko Matamoros no quedaron ahí. «Me parece una barbaridad lo que acaba de decir María Zambrano. Me parece muy bajo que me digan que esto es machista. Creo que estamos confundiendo las cosas», afirmó, visiblemente enfadado. Vázquez, entonces, volvió a replicar y siguió a lo suyo. «Si te coges esos ataques de machirulo, aquí no pegas nada. Igual sí que es machista y no lo sabes».

Una vez más, Diego contestó. «No es así, porque si fuera un hombre diría lo mismo. Lo único que quiero es defender a mi mujer». El presentador, entre tanto, volvió a la carga. «Las imágenes no son agradables de ver, pero pienso que si alguien se siente molesto si alguien se le acerca (en relación a Estela al respecto de Kiko) corta, porque sabe lo que tiene fuera». Diego, entre tanto, prefirió dejar en tema. «Vale, pues muy bien», comentó, para zanjar la tensa discusión en «Gran Hermano VIP»..