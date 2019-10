Actualizado 18/10/2019 a las 02:08

Como cada jueves desde hace ya más de un mes, «Gran Hermano VIP» regresó a las noches de Telecinco con una nueva gala, que trajo consigo al sexto aspirante eliminado del formato que conduce Jorge Javier Vázquez en Telecinco. Los pronósticos se cumplieron y esa fue Irene Junquera, que no consiguió superar a Adara Molinero y terminó expulsada en la batalla final por continuar en «GH VIP».

La propia Irene, que terminó fuera con casi un 77% de votos de la audiencia, parecía resignarse a su destino en el formato. «No las tengo todas conmigo luchando contra Adara», comentó al principio de la noche. A la periodista no le faltaba razón, pues un porcentaje mayoritario de televidentes votó por su expulsión, dejando así a Alba Carrillo sin su mayor apoyo en Guadalix de la Sierra.

En la casa, las tensiones se sucedían, aunque la gala fue más tranquila de lo habitual. Noemí Salazar volvió a mostrar su desacuerdo e indignación, después de que la audiencia la votase el pasado martes como el mayor «mueble» –aspirante que no da juego– de la casa de Guadalix, mientras que Pol Badía y Adara mostraron que su alianza es cada vez mayor. «Estamos demostrando que podemos ser amigos a pesar de haber sido pareja», comentó Pol.

Rocío Flores y su enfrentamiento con Kiko

Entretanto, el programa celebró el vigesimotercer cumpleaños de Rocío Flores, hija de Antonio David y defensora en plató del exmarido de Rocío Carrasco. El formato permitió al aspirante ce «GH VIP» felicitar a su hija. «Estoy muy contento de ver la mujer en la que te has convertido», afirmó. Rocío, por su parte, no cabía en sí de júbilo. «Soy la persona más afortunada del mundo, por tenerle como padre», confesó la joven, que no obstante vio cómo se le aguaba un poco el día por una fuerte discusión que tuvo con Kiko Jiménez y tras la que la joven terminó llorando, después de que el ex de «Mujeres y hombres y viceversa» acusara a Antonio David de haber aireado los trapos sucios de su familia por los platós de Telecinco. «Ya podías habérselo dicho mientras estabas con él en la casa», le acusó Hugo Castejón, que salió en defensa de Rocío.

A continuación, «Gran Hermano VIP» instó a los concursantes a disfrazarse de gallinas para el «juego de líder», aunque antes llegó el momento de desvelar a la eliminada de la noche. Con Irene y Adara en la Sala de Expulsión, el presentador confirmó a la primera como nueva aspirante en abandonar el formato. «Ha sido muy bonito estar aquí», dijo la periodista, antes de marcharse de Guadalix y devolver a Adara a la casa.

Tras ello, el programa organizó una carrera de sacos en dos grupos para decidir al líder de la semana. La del primero la ganó Gianmarco –consulta del VAR incluida, pues entró muy justo con Pol–, mientras que la del segundo conjunto de aspirantes se la llevó Estela. Ambos debían medirse en la ronda final y fue la joven la que ganó y por ello, terminó la velada como inmune, «jefa» de la casa y con un «poder extra» de cara a las nominaciones. «¡Se lo dedico a Kiko!», espetó la joven, que se acordó de su marido.

Nominaciones sorpresa

Para cerrar la noche, llegaron las nominaciones, que fueron en privado y en las que el concurso les había preparado una sorpresa a los aspirantes. Tendrían que nominar en el menor tiempo posible y a continuación, recibirían una enigmática llamada a un teléfono que había en la sala, que sería de alguien muy especial para ellos. Alba Carrillo, que abrió la veda, recibió la de su madre, Lucía Pariente. Mila, la segunda en nominar, la de su hija Alba. Antonio David, el tercero, la de su pareja, Olga. Tras ella, como viene siendo habitual en «GH VIP», el exguardia civil rompió a llorar. A continuación, Joao recibió a su sobrina, Lorena y a su madre, Benita. Estela la de su madre, Susana. El Cejas la de su madre, Rosa –tras la que también comenzó a llorar desconsolado–. Adara, la de su novio, Hugo Sierra. Gianmarco, la de su hermano Luca. Noemí, la de su hermana Raquelilla; y Pol, la de su hermano Lluís.

Después de las nominaciones, Vázquez permitió a Irene Junquera, que llegó a plató, que se despidiera de sus ya excompañeros y comunicó a los residentes de Guadalix los aspirantes que, de manera provisional, estaban en el disparadero y que no eran otros que el Maestro Joao, El Cejas y Pol Badía. De ellos, solo Joao había estado nominado con anterioridad. Adara, sorprendentemente, quedaba fuera de la lista.

El poder de Estela

Aunque todavía quedaba una baza por jugar: la de Estela, que podría utilizar su «poder extra» para librar a alguien de la quema. En un principio, no obstante, no quiso a hacerlo por su vínculo con Adara, a la que se ha juntado mucho en las últimas fechas. «No puedo jugármela a salvar a nadie por el simple hecho de que podría subir ella y no quiero hacerlo. Quiero salvar a Joao pero... ¿y si sube Adara? No puedo jugármela. Se merece estar una semana tranquila», reflexionó la joven.

Sin embargo, tras varios minutos dudando, Estela finalmente echó números y lo tuvo claro. «No, no va a subir Adara. Va a subir Alba. Así que salvo a Joao y que Alba quede nominada», comentó la joven, que fue aplaudida por un buen sector del público de «GH VIP» y ubicó así en el disparadero a Alba Carrillo, que ahora se las verá con Pol y El Cejas por seguir una semana más en el formato de Telecinco.