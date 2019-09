Actualizado 28/09/2019 a las 14:09

El pasado jueves, Hugo Castejón se convirtió en el tercer concursante en salir de la casa de «Gran Hermano VIP», tras el abandono forzado de Nuria Martínez y la expulsión de Anabel Pantoja. Contra todo pronóstico, Noemí Salazar le dio la vuelta a las votaciones en su batalla contra el cantante, al que terminó expulsando gracias al 55,2% de los votos de la audiencia del programa que presenta Jorge Javier Vázquez en Telecinco.

Una salida, la de Hugo, que ha pillado por sorpresa a los habitantes de la residencia de Guadalix de la Sierra. El cantante, empresario y expareja de Marta Sánchez y Miriam Saavedra parecía haberse convertido en uno de los grandes favoritos de la audiencia del «reality» y era el principal foco sobre el que giraba toda la acción de la casa de «GH VIP». De hecho, la gran mayoría de encuestas le daban como el salvado de la semana, pero finalmente no fue así.

A su llegada a plató, Raquel Salazar y Lucía Pariente, las respectivas madres de Noemí y Alba Carrillo, quisieron hacer sangre y burlarse de él. Al cantante no le quedó otra que tragar, aunque no quiso abandonar el plató de «Gran Hermano VIP» sin dejar una reflexión, después de que Kiko Jiménez y El Cejas, los inmunes de la semana, decidieran, en el último minuto de la gala, utilizar su «poder extra» tras las nominaciones para salvar a la periodista Irene Junquera y ubicar en el disparadero a Mila Ximénez, calificada por El Cejas como «la reina de la casa», pero que terminó nominada junto a Adara Molinero y Dinio. «Esto es un juego y hemos subido a tres concursantes muy fuertes», comentaron Kiko y El Cejas para justificar su «traición» a Mila.

Una jugada que Hugo no dudó en comentar para cerrar la gala del jueves en «GH VIP». «Al final se ha visto lo que yo pensaba: estos dos son lobos con piel de cordero», espetó el cantante, ovacionado por un buen sector del plató, impotentes ante la noticia de que el también empresario abandonaría definitivamente la convivencia en Guadalix.

Ausencia de tramas

Un sentimiento que comparte gran parte de la audiencia del «reality». Seguidores del programa que no dan crédito al «sorpasso» de Noemí y que consideran que, sin Hugo dentro de la casa, la vida dentro de la residencia es de lo más soporífera. «Las miles de personas que pedían que Hugo se fuera para que empezará "GH VIP 7"... ¿Dónde están? Llevamos un día sin Hugo y esto es intragable y aburrido a más no poder», comentó un usuario en Twitter. «Y decían que habría nuevas tramas y la casa cambiaría... ya veo ya», agregó otro, que compartió una foto de Mila Ximénez dormida. Mila, por su parte, ha dejado claro en más de una ocasión su hastío al respecto de la actividad dentro de la casa de «Gran Hermano VIP». «Cuando no es una gala es una fiesta, cuando no, una gala. No descansas nunca, joder», espetó, en una discusión con el Maestro Joao.

Un día sin Hugo y esto está siendo un aburrimiento.



Por lo menos enfocadme a Adara, es la única que me interesa.#GHVIP27S — Aᴅᴏʀᴀᴅᴀ. (✈️) (@AdoradaGH) September 27, 2019

El consenso al respecto de la situación en Guadalix tras la expulsión de Hugo es casi unánime. «Solo con la presencia de Hugo hacia que la casa tuviera vida, concursantes activos, tramas, salseo, fiestas divertidas. Sin él: acomodados, sin tramas, tumbados, amargados, fiestas aburridas...», refirió otro usuario. Más todavía, después de que anoche el programa organizase una fiesta para los aspirantes... pero todos se fueron a dormir a las doce, como Cenicienta. «A las doce todos encamados. ¡Es que están muy cansados de no hacer nada! Se les paga por trabajar, que parece que se les ha olvidado», se quejó otro «tuitero».

Solo con la presencia de Hugo hacia que la casa tuviera vida, concursantes activos, tramas, salseo, fiestas divertidas..



Sin él: Acomodados, sin tramas, tumbados, amargados, fiestas aburridas..



Todo dicho @ghoficial#SomosLaAudiencia27S#GHVIP27S#GHVIP28S#SomosLaAudiencia28S — CANARION 🔞🎱🇮🇨🍇 (@Canarion__) September 27, 2019

Que divertida la fiesta de anoche!! Y que buenas tramas!! Que enganche al 24h anoche!!

A no... Que el panorama de ayer fue este... A las 00h todos encamados es que están muy cansado de no hacer nada...!! Se les paga por trabajar que parece que se les ha olvidado 🤦‍♀️#GHVIP28Spic.twitter.com/BMY0WHoGWa — 🍇Sra de Antonio Mairena 🐄🐼🍭🐣❤️💛🍇 (@Sra_De_Mairena) September 28, 2019

#GHVip28s#GHVip29S#GHVIPDBT3

ABRO HILO



Lo que vivimos anoche los espectadores del 24h fue vergonzoso

22:00h se levantaron Alba y Noemi tras todo el santo día durmiendo.

23:50h deciden acostarse Alba: “estoy agotada”, pic.twitter.com/PXJMeY0mwV — Locura (@Locura__) September 28, 2019

Un pensamiento que también comparte Marta Peñate, quinta clasificada en «Gran Hermano 16». «Qué vergüenza. Con lo que cobran, deberían estar todas las noches dándolo todo. No hace falta discutir por discutir, ¿pero no les jode nada a esta gente? ¡Venga ya! Que todos sabemos que en la convivencia siempre hay roces. ¡Aburridos!», escribió en su cuenta de Twitter. Otro usuario, por su parte, fue más explícito aún. «Los que queríais echar a Hugo... ¡os habéis cargado “GH VIP”!».

Qué vergüenza con lo que cobran deberían de estar todas las noches dándolo todo. No hace falta discutir por discutir, ¿pero no les jode nada a esta gente? VENGA YAAAA, que todos sabemos que en la convivencia siempre hay roces. ABURRIDOS.

#GHVIP28S — Marta Peñate (@_MartaGH16_) September 28, 2019