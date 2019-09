Actualizado 13/09/2019 a las 00:22

«Gran Hermano VIP» arrancó este miércoles con la primera de las dos galas que tendrá esta semana el programa que presenta Jorge Javier Vázquez en Telecinco. Lo hizo en una velada en la que los espectadores asistieron a la entrada de los quince aspirantes que de momento –igual entra alguno más, en forma de sorpresa– han accedido a la casa de Guadalix de la Sierra.

Aunque de entre todos ellos, ninguno es tan desconocido para el público español como Gianmarco Onestini. El joven le pondrá la nota italiana a «GH VIP 7» y de paso, cumplirá con las sinergias con Canale 5, la cadena hermana de Telecinco en Italia y que también pertenece a Mediaset y a Paolo Vasile. De la misma manera, por ejemplo, que lo han hecho en el último año Tony Spina («GH VIP 6»), Fede Rebecchi («GH DÚO») y Fabio Colloricchio («Supervivientes 2019»).

Pero, ¿quién es el transalpino de esta nueva entrega de «Gran Hermano VIP?» Se trata de un joven modelo de 22 años, natural de Bolonia y gran aficionado al deporte. A pesar de ser un completo desconocido en nuestro país, tiene un buen cartel televisivo en Italia. No en vano, hace unos meses llegó a la final de «Grande Fratello 16», el equivalente a «Gran Hermano» en el país de la bota. En ella, terminó en tercer puesto.

Gianmarco, además, es hermano de Luca Onestini, exfutbolista, también modelo y uno de los rostros más reconocibles de Canale 5. Allí, Luca, que defenderá a su hermano en «GH VIP 7», fue tronista de «Uomini e Donne» (el «Mujeres y hombres y viceversa» italiano) y además participó en la segunda edición de «Grande Fratello VIP», la edición de famosos de «GH», en la que finalizó en segunda posición en 2017. Como futbolista, Luca, que ronda el millón y medio de seguidores en Instagram, jugaba de delantero y militó en dos de los clubes más importantes de Italia: el Bolonia y el Carpi, aunque no llegó a destacar.

Aunque más allá de ello, el nuevo aspirante de «GH VIP 7» no ha descuidado su formación. Ha estudiado Derecho y habla cuatro idiomas: inglés, francés, español e italiano (no, no es un chiste). En Instagram, suma más de 260.000 seguidores, que sin duda le arengarán en su camino para recoger el relevo de Miriam Saavedra, ganadora de la sexta edición de «Gran Hermano VIP» y de sus 100.000 euros de premio.