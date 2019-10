Actualizado 18/10/2019 a las 05:30

Este jueves, Telecinco acogió una nueva noche de «Gran Hermano VIP», el formato que presenta Jorge Javier Vázquez en la primera cadena de Mediaset. Una velada en la que gran parte del protagonismo volvió a recaer sobre Kiko Jiménez, a pesar de que el joven fue expulsado hace una semana de la casa de Guadalix de la Sierra.

En un momento de la velada, el presentador quiso hablar acerca de «algo» de lo que se había enterado recientemente: el enfado de Kiko con Rocío Flores, la hija de Antonio David y sobrina de Gloria Camila. «¿Estás molesto con ella?», quiso saber Vázquez. «Sí, porque le ha contado a Sofía cosas de mi relación con Gloria y creo que se debería mantener un poco al margen, porque con esas cosas Sofía desconfía de mí», relató el exparticipante de «Mujeres y hombres y viceversa».

En ese instante, Rocío, que precisamente cumplió 23 años este jueves, saltó. «No me hace falta decirle nada a Sofía. La falta de confianza la has demostrado tu solo, con la mierda de concurso que has hecho», le dijo a Kiko, que trató de aguantar el envite y siguió a lo suyo. «Te deberías mantener al margen de mi relación con Sofía, porque yo por ejemplo no he hablado de la que tienes tú con tu madre». Pero entonces, la joven contraatacó en «GH VIP». «Solo he dicho lo que he visto acerca de un concursante al que por suerte o por desgracia conozco. Tu relación con Sofía es totalmente pública y la habéis hecho así tanto tú como ella. Mi relación con mi madre, no lo es, porque ni ella ni yo hemos hablado de eso», respondió la hija de Antonio David.

Tras ello, Kiko aludió directamente al progenitor de la joven. «Sí que lo es. Es pública desde el momento en que la hace pública tu padre. Me he limitado a estar en el concurso y no hablar de mi relación con Gloria. Y he hablado de Sofía, sí». Roció, entre tanto, volvió a la carga. «A mí tu relación con Sofía me importa bien poco», sentenció, ovacionada por el público de «Gran Hermano VIP».

Pero el joven no se creía las palabras de Rocío. «Pues no lo parece, porque cuando hice mi curva de la vida en “GH VIP” te vi riéndote. Y eso a mí me duele». La muchacha replicó. «Quien me conoce realmente sabe que soy una persona muy clara. Que para bien o para mal soy muy expresiva y en mi cara se me nota lo que me gusta y lo que no. Y me dolió la parte de tu curva en la que tocas a mi familia».

Mas Kiko seguía en sus trece. «La clave es que una relación es pública cuando...». Rocío le cortó. «Pública la has hecho tú sentándote en el “Deluxe”. Porque antes no lo había hecho nadie», espetó, de nuevo entre aplausos. El joven se defendió. «¡Igual que tu padre, que también ha estado en platós! Yo me he sentado a hablar de mí, y eso conlleva hablar de Gloria, Sofía y de lo que me de la gana. Pero lo que no tienes que hacer es meterte en relaciones ajenas», espetó, antes de cargar directamente contra Antonio David. «Está muy bien que comentes el concurso de tu padre, aunque igual es que él no da para tanto y te quieres meter en la relación de Sofía y mía».

Entonces, Hugo Castejón, expulsado hace algunas semanas de «Gran Hermano VIP» salió en defensa de Rocío. «Habérselo dicho en la casa a Antonio David, que tienes que esperar a estar aquí para decir eso de él», manifestó. «No, si ahora resulta que tengo yo la culpa de lo mal que lo ha hecho él en “Gran Hermano” y de todo lo de Estela», añadió la joven. Poco después, Rocío rompió a llorar al asimilar las palabras de Kiko. «No me ha gustado nada lo que has dicho de mi padre, porque él siempre que ha estado en un plató lo ha hecho con pruebas de una relación, la que vivió con mi madre, que ojalá no te toque nunca a ti vivir en toda tu vida», le dijo a Kiko, con lágrimas en los ojos.