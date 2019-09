Actualizado 18/09/2019 a las 21:02

Este martes, Mediaset emitió la primera entrega de la temporada de «GH VIP: Límite 48 Horas», el programa que sigue la actualidad de la casa de «Gran Hermano VIP» dos días antes de la gala del jueves. Un formato, por cierto («GH VIP: Límite 48 Horas»), que este año se ha pasado a Cuatro y estará presentado por Jorge Javier Vázquez.

El formato del martes dejó a Hugo Castejón como el primer aspirante salvado de la edición, por lo que la expulsión que inaugurará «Gran Hermano VIP» se decidirá entre la presentadora Irene Junquera y la tertuliana Anabel Pantoja. Más allá de ello, a lo largo de la noche se trataron varios de los temas más candentes de «GH VIP» y Antonio David Flores dibujó la curva de su vida.

Justo antes de ello, Jorge Javier quiso poner en valor la presencia en plató de Rocío Flores, hija de Antonio David y Rocío Carrasco, «Rociíto» (hija, a su vez, de Rocío Jurado). ¿El motivo? Que la pasada semana, Rocío Flores defendió a su padre en plató, especialmente ante Lucía Pariente (la madre de Alba Carrillo) y Sofía Suescun, lo que le hizo ganarse el favor de gran parte de la audiencia.

«¿Cómo estás llevando esta semana de éxito? Porque te has convertido en una revelación...», congratuló Vázquez a Rocío. «Jorge no, que me muero de vergüenza», respondió la joven, con timidez. En ese momento, el presentador se vino arriba y mandó un mensaje envenenado a Sofía Suescun, con la que Rocío discutió de manera airada el jueves. «Te lo digo de verdad. Sofía es una cosa del pasado ya», expresó, entre las risas del plató de «GH VIP».

Aunque las declaraciones de Vázquez no quedaron ahí. «La televisión es así, tú eres la revelación, ella, cosa del pasado y aquí, yo soy un clásico», agregó, antes de dar un consejo a Rocío para afrontar la fama. «Mejor llevarlo con miedo y con reservas, que el miedo no siempre es malo». «Ojalá tengas razón...», respondió Rocío Flores.

Tras ello, el presentador volvió a referirse a Sofía y al pijama de Gloria Camila (exnovia de Kiko Jiménez, actual pareja de Suescun y tía de Rocío) que la televisiva se puso mientras estaba en casa de su novio y que desató la polémica entre ella y Rocío Flores. «Sofía, madre mía... la que se ha liado con el pijama», comentó el televisivo. «Ha sido más protagonistas que muchos concursantes que están ahí dentro, la verdad», se defendió Sofía Suescun, en «GH VIP»