«Why we hate», la historia del odio y el extremismo según Spielberg

Un viaje desde los orígenes antropológicos del odio hasta los mecanismos que podemos poner en marcha para no sucumbir a nuestros peores impulsos, pasando por las herramientas que lo propagan y sus peores manifestaciones: extremismos, crímenes y genocidios. Esta es la propuesta de «Why we hate» («¿Por qué odiamos?»), serie documental producida por los oscarizados Steven Spielberg y Alex Gibney que estrena mañana Discovery Channel (23.00 horas) a nivel mundial.

El cineasta lleva más de dos décadas tratando el tema del odio y sus consecuencias. En 1994, un año después de «La lista de Schindler», creó la Fundación Shoah (Holocausto en hebreo), donde recogen cintas de vídeos con testimonios de supervivientes del genocidio. Ya acumulan más de 32.000, para que las nuevas generaciones aprendan de las vivencias de estos testigos. Así que cuando David Zaslav, director de Discovery Channel, le propuso hacer un proyecto para el canal, Spielberg no lo dudó: «Me encantaría ver una larga serie, un estudio crítico del odio».

Dicho y hecho. En seis capítulos temáticos, dirigidos por los ganadores de un Emmy Geeta Gandbhir y Sam Pollard, alternan historias de personas que han vivido una existencia marcada por el odio, ya sea como víctimas o como verdugos, con la visión de expertos en campos tan diversos como el derecho, la neurociencia y la sociología, que aportan una visión más profunda y muestran cómo afecta a nuestra vida cotidiana. «Lo que esta serie espera alcanzar es que nada que tenga que ver con el odio pueda ser normalizado nunca. Tiene que existir una especie de imagen global objetiva del odio. Además, trata de demostrar que el cerebro es un sutil y maravilloso órgano, muy adaptable y elástico. El cerebro puede cambiar, lo que esencialmente significa que el odio puede desaprenderse», explica Spielberg.

Los peligros de internet

«Spielberg ha investigado mucho estas cuestiones. Es maravilloso contar con este tipo de atención por parte de uno de los grandes de Hollywood», cuenta a ABC Sasha Havlicek, experta en extremismos, que comenzó a interesarse por estos asuntos por motivos familiares: los parientes de su madre tuvieron que huir de la Austria nazi y su padre, yugoslavo, vio las consecuencias del genocidio del país.

«La división de las sociedades es cada vez más aguda, tanto política como socialmente. Los extremismos, la supremacía que unos creen tener sobre otros, no son un fenómeno nuevo, han surgido en distintas épocas y lugares. Lo peligroso hoy en día es que la era digital lo ha potenciado todo, así que aquellos que quieren hacer daño pueden difundir sus ideas más lejos y más rápido que nunca», añade Havlicek. «En “Why we hate” hablamos con gente que fue parte de movimientos extremistas como Al-Qaeda sobre cómo se radicalizaron y abandonaron esos grupos. Es bueno demostrar también que el camino inverso es posible», concluye la experta, que insiste en que evitar la propagación del odio no es solo trabajo de gobiernos y ONG, sino de «toda la sociedad».