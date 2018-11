Actualizado 14/11/2018 a las 22:26

Los cómicos y actores Anabel Alonso y José Corbacho fueron los invitados de Pablo Motos este miércoles en «El hormiguero». Ambos se personaron en el plató de Antena 3 para hablar sobre la séptima temporada del programa «Tu cara me suena», en la que los dos participan como concursantes.

A Motos le llamó la atención el «look» de Corbacho, que se presentó en «El hormiguero» con una camisa colorida y un tanto peculiar. «¿Pero tú dónde compras?», le preguntó, entre risas. «Es una tienda que está a oscuras, coges lo que pillas y te vas», respondió el actor, a modo de broma.

Tras ello, Motos interpeló a ambos acerca de «Tu cara me suena». «Os lo pasáis miy bien...», les dijo. «Es muy divertido, pero se curra mucho. Y descubres facetas tuyas que no conocías», aseguró Anabel Alonso. Tras ello, su compañero le lanzó una «pulla». «Anabel se lo pasa muy bien, pero nosotros con ella no tanto. Es un poco Doctor Jekyll y Mr. Hyde, porque tiene mucho carácter. Lo que pasa que luego es muy simpática», dijo sobre Alonso.

La actriz, otrora protagonista de «Siete vidas», no desmintió a Corbacho. «Soy vasca y descastada. Lo de dar dos besos cada vez que ves a alguien es que no lo entiendo. En "Tu cara me suena" solo beso el lunes, que es el día que ensayamos. Y en las series, a principio de temporada», aseguró Alonso en «El hormiguero».

El coche de la discordia

A continuación, Corbacho reveló un suceso controvertido que le sucedió en compañía de Alonso mientras acudían a un rodaje de «Tu cara me suena». «Oye, esto está siendo de muchas informaciones secretas ya...», dijo la actriz.

El suceso estaba relacionado con un coche que fue a recoger a los concursantes del programa para trasladarles del hotel al plató. Según contó Corbacho, Alonso emplazó al chófer a marcharse sin dos de los aspirantes, que habían llegado tarde y a los que dejaron en tierra. «Hombre, es que si quedas a las 10.30 es a y media, no a las once menos diez. No me gusta perder el tiempo y tampoco quiero que nadie lo pierda», se defendió Alonso.

«Así que el primer día, Manu Sánchez y Carlos Baute tuvieron que ir andando a plató», confesó Corbacho, ante las risas del público y antes de que Pablo Motos pidiese a Alonso que destacase algo bueno de su compañero. «Es un compañero maravilloso y me divierto mucho con él. Parece ser que ahora en televisión no podemos vivir el uno sin el otro», reconoció. «Bueno, aunque también discutimos. Somos los Pimpinela del humor», enfatizó Corbacho, entre risas, en «El hormiguero».