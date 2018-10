Actualizado 30/10/2018 a las 22:57

El actor estadounidense Rami Malek, conocido principalmente por su papel de Elliot Alderson en la exitosa serie «Mr. Robot» es una de las caras que más lucen en Hollywood en el día de hoy. El intérprete, de 37 años, fue el elegido por el cineasta Bryan Singer y su equipo de cásting para hacer de Freddie Mercury en «Bohemian Rhapsody», el filme biográfico sobre la icónica banda Queen y que Malek presentó este martes en «El hormiguero».

Ante Pablo Motos, el actor dio buena cuenta de sus sentimientos al tener que ponerse al frente de un talento como el de Mercury. En plató, le recibieron al ritmo del mítico «We will rock you». Tras ello, y después de ver a Malek intentar desenvolverse con el español, Motos comenzó con su entrevista. «¿Tenías miedo de cagarla?», le preguntó en «El hormiguero».

«Ha sido el mayor reto de mi carrera como actor. Freddie fue el mejor artista de rock de todos los tiempos, sobre todo con su presencia sobre el escenario», comenzo contestando Malek. «Pero bueno, lo conseguí», agregó el actor.

Tras ello, el presentador de «El hormiguero» le preguntó acerca de cómo había sido hacer el cásting para el papel delante de Roger Taylor y Brian May, miembros fundadores de Queen. «Nunca me ha ido el corazón a tanta velocidad como cuando tuve que mostrarles a Roger y Brian mi versión de Freddie Mercury», respondó el actor, que habló con más detalle acerca de ambos. «Roger Taylor es muy serio y no sabía qué le había parecido. Brian me miraba de arriba abajo y pensé: se ha acabado. Pero luego me sonrió y bueno, lo logré», respondió Malek.

Tras ello, Motos procedió a dar paso al tráiler del filme, que llega este miércoles a los cines españoles. Sin embargo, lo que se escuchó fue un sonido bastante extraño. «¿Esto es lo que escuchas tú?», le preguntó Malek al presentador, a modo de broma. «Parece porno de los ochenta», contestó Motos. «Sí, eso parecía...», contestó el actor, que no se quedó ahí. «De hecho, en tu camerino sonaba eso», dijo a modo de broma.

En su entrevista en «El hormiguero», Malek se deshizo en elogios en todo momento hacia Queen y Freddie Mercury. «En la película no trabajé con coreógrafos, porque Freddie nunca se consideró un bailarín. Era un artista y sobre todo, era único. Freddie solo había uno y aunque yo lo intente, es insustituible», aseguró en el programa de Antena 3.