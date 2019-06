Actualizado 26/06/2019 a las 22:25

«El hormiguero» recibió en la tercera noche de la semana al exitoso cantautor español Manolo García, autor de éxitos como «Pájaros de barro», «Nunca el tiempo es perdido», «Prefiero el trapecio», «A San Fernando» y «No estés triste». El vocalista visitó el programa de Pablo Motos para hacer balance acerca de su carrera y promocionar su último trabajo, «Geometría del rayo».

El disco vio la luz en marzo de 2018, aunque el artista continúa de gira por toda España. Ahora, en acústico. «"Rockandrollear es jodido para la oreja. En acústico es más "tranqui". Quería seguir, pero no sabía cómo hacerlo», bromeó García ante Motos.

Desde el inicio de la entrevista, el cantante dejó clara su apuesta por lo tradicional. «Ahora ha vuelto el vinilo, que para mí es lo mejor para escuchar música», reconoció ante el presentador, antes de desgranar sus trucos para mantenerse en forma después de cada concierto. «Siempre me tomo un plátano o un aguacate. Y lo tengo claro: concierto, y luego ducha y disco», explicó el artista en «El hormiguero».

A continuación, García explicó que desde hace varios años lleva «una vida zen total». «Estoy a lo que puedo, como todos, pero con calma», aseveró. Entonces, el presentador hizo una afirmación de lo más sorprendente. «Me han dicho que no tienes WhatsApp. ¡Ni tampoco microondas! ¿Dónde descongelas las cosas, en el capó del R-5?», bromeó Motos.

Entonces, el cantante contó que siente un gran hastío por la tecnología. «Me da vacío existencial. Me siento muy solo en el cosmos. Yo busco una existencia diferente, que es todo lo contrario a esa. Tengo un móvil regulín, pero le doy vacaciones tres días a la semana. No hay nada tan importante que sea urgente», remarcó el cantante en «El hormiguero».

Instantes después, García pasó a hablar del trato que le da a su teléfono móvil. «Lo voy alternando. Lo guardo en el cajón y de vez en cuando le doy un martillazo. No te creas que lo digo en broma. Lo pongo en la tabla de cortar el espetec y le doy un martillazo, para que rebote. Y es verdad, no es una metáfora. Me deja muy descansado. Es un plasta el puto teléfono móvil», enfatizó, al tiempo que aseguró que cambia de terminal cada poco tiempo debido a sus «martillazos». «Tengo un móvil de estos de 30 euros del chino. Cada mes le doy un martillazo a uno y me cargo, así que me tengo que comprar otro, que lo rompo poco después».