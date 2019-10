Actualizado 15/10/2019 a las 23:55

Después de que Santiago Abascal estuviera en «El hormiguero» la semana pasada e iniciase así la ronda de visitas de líderes políticos al programa que presenta Pablo Motos en Antena 3, este martes llegó el turno de Íñigo Errejón. El secretario general de Más País acudió al formato de Atresmedia para desgranar las líneas generales de su partido de cara a las próximas Elecciones Generales, que se celebrarán el próximo 10 de noviembre.

Nada más comenzar la entrevista, prácticamente, el presentador pidió al dirigente, que llevaba tres años sin acudir a «El hormiguero» que explicara en qué se diferencia su partido de Podemos, la formación que lidera Pablo Iglesias y de la que Errejón era parte importante hasta hace poco. «Dime tres diferencias entre Más País y Podemos», pidió a su invitado. «La más importante, que los diputados de "Más País" vamos a votar a favor de un gobierno progresista para desbloquear el país», espetó el líder. Además, nosotros no tenemos un apartado verde. Creemos que el mayor reto que tenemos frente a nosotros es la medida en la que trabajamos. Y nosotros nunca vamos a poner por delante los intereses de las siglas a los del país. Están bien los partidos políticos, pero lo importante es el país y los ciudadanos», aseveró Errejón, en «El hormiguero».

A continuación, Motos comentó que su invitado ha construido su partido «en tiempo récord». «Y no solo el partido. También la candidatura. No sé cuántos somos. Nos vamos a juntar en las urnas. Hay gente que viene de sitios muy diferentes», refirió Errejón, antes de que Motos le preguntase en «El hormiguero» por la manera en la que se financia Más País. «Lo hacemos a través de crownfunding y ahorros», respondió. «¿Tú cobras de Más País?», quiso saber Motos. Y Errejón lo negó. «No, aunque todavía soy diputado de la Asamblea de Madrid».

Los entresijos de Más País

En ese momento, el presentador recordó la dimisión de Clara Serra, la número dos de Errejón. «Nada más empezar, ha dimitido Clara Serra, que es tu número dos y te ha acusado de ser un "hiperlíder" y de hacer lo mismo que Pablo Iglesias». Errejón quiso salir por la tangente. «Sí, pero es que mi candidata a la presidencia era Manuela Carmena, que es la única "hiperlíder"». Pero Motos le cazó en su estrategia. «Bueno, pero no vayas por ahí...». Errejón, entonces sí, habló al respecto de Serra. «Ha sido una diputada magnífica y una compañera excelente. Creo que pese a todo, ha sido una buena decisión dar un paso adelante. No tendré una mala palabra hacia ella, a pesar de que ella sí que las tenga hacia mí».

A continuación, Errejón se refirió en «El hormiguero» a este nuevo proceso electoral, que le cuesta a España 175 millones de euros. «Estas elecciones son un bochorno y hay que decirlo públicamente. Nosotros vamos a votar por un gobierno progresista, no por el retroceso. Aunque no estemos de acuerdo en todo, pero no hace falta estarlo para echar a andar», confesó, ante la posibilidad de formar un hipotético gobierno junto a Pedro Sánchez –con el que Errejón dijo haber hablado tan solo una vez, «en un ascensor»– y Pablo Iglesias.

Tras ello, Motos y Errejón pasaron a hablar acerca de las líneas generales del programa de Más País, como la instauración de una jornada laboral de 32 horas. «Es por flexibilidad. Nuestra economía es competitiva. Trabajamos más que producimos. Es un cambio que hay que hacerlo progresivo, porque hay muchas pequeñas empresas y a las empresas hay que ayudarlas. Cada vez hay más máquinas y menos empleo. Pero el que hay, hay que repartirlo», espetó el dirigente. «Pero eso es como estar en el país de las maravillas. Porque reduciendo el tiempo trabajo, los que van a sufrir son los empresarios», contestó Motos.

Instantes más tarde, Errejón explicó que su partido podría generar «500.000 o 600.000 empleos» a través del trabajo con el litio y la lucha contra el cambio climático. «Hoy ya nadie, salvo Santiago Abascal, niega que haya que hacer frente al cambio climático. Pero no perdamos el tren, porque hay que tener un proyecto de país. No hay Dios que desarrolle un proyecto de país si cada seis meses hay elecciones», explicó, antes de analizar otro punto de su programa: la reducción de los viajes por vía aérea. «Dentro de la península, cuando se pueda, hay que utilizar más el tren que el avión», se defendió. Entonces, Motos bromeó. «Esto no te lo va a comprar Pedro Sánchez, que le gusta mucho volar en el "Falcon"».

Ambos también tuvieron tiempo para hablar de la «reforma fiscal» que plantea Errejón. «El IVA es un impuesto muy injusto y habría que reducirlo. Y hay que hacer dos cosas más. El impuesto de patrimonio hay que subirlo un punto a la gente que tiene más de dos millones de euros, que son 200.000 personas en España. Y el impuesto de sociedades también habría que ajustarlo», defendió el dirigente. «¿Para ti que es un rico?», le preguntó Motos. «Una persona que tiene más de dos millones de euros en patrimonio. Y que el que lo tenga está muy bien, pero tiene que contribuir más al esfuerzo del país. Porque un país no es rico porque tenga gente rica. Si viene una nueva recesión, nos tiene que pillar con los deberes hechos. Que la última crisis la salvaron los abuelos», espetó el líder de Más País.

El sueldo de Errejón

Asimismo, el dirigente habló de su salario. «Estoy ganando 2.400 euros al mes, porque dono gran parte al partido. Me parece sano que alguien viva con un salario no tan lejano al de la gente», dijo Errejón, que también habló sobre su propuesta de legalizar la marihuana. «¿Fumas porros alguna vez?», le preguntó el presentador. Nervioso, el líder respondió. «Los probé muy de chaval, en el parque con mis amigos. Pero no me gusta, porque no me gusta fumar», explicó, antes de defender su propuesta de rebajar hasta los 16 años la edad mínima para votar. «A esa edad los chavales no saben ni qué hacer con sus vidas», opinó Motos. «¡Ni más mayores muchos!», contestó Errejón, entre risas. «Pero si una persona es lo suficientemente madura para trabajar, lo es para tomar decisiones políticas», explicó, en «El hormiguero».

Después de referirse expresamente a las pensiones –«como mínimo, tienen que subir tres veces más de lo que suban lso sueldos», Errejón habló acerca de la sentencia del «procés». «No estoy de acuerdo con ella, pero la respeto. Los jueces han hecho su trabajo, los que no lo hicieron antes fueron los políticos. Si lo hubiern hecho, esto no hubiera llegado hasta aquí», afirmó, antes de manifestar su conformidad con respecto a un posible «indulto» para los presos. «Bueno, la sentencia ha dejado abierta una vía para que se vaya paliando con el paso del tiempo. No va a haber consenso en España mientras exista esta situación en Cataluña. El indulto lo contempla la Constitución y se podría estudiar, porque serviría para tratar de unir a la gente», dijo el dirigente.

En ese aspecto, Motos también quiso dar su punto de vista. «Se da la situación de que Quim Torra está animando a la gente a protestar al mismo tiempo que tiene que dirigir a los Mossos». Errejón asintió. «Las leyes se tienen que cumplir. Ayer no fue un día alegre para nadie. Pero los responsables políticos tenemos que intentar que haya un entendimiento», explicó, antes de confesarse a favor de un hipotético referéndum. «Hay que llegar a un acuerdo entre Cataluña y el resto de España, pero también entre los catalanes. Cuanto antes dejemos de echar gasolina al fuego, antes acabará todo esto», relató en «El hormiguero».

A continuación, el presentador preguntó a su entrevistado si apoyaría a Pedro Sánchez en caso de que éste decidiera aplicar el Artículo 155 de la Constitución. «No», espetó el joven dirigente, tajante. «Hoy por hoy, no hay necesidad de aplicarlo. Quiero encabezar una campaña que permita estrechar lazos con Cataluña», añadió.

Instantes después, ambos pasaron a tratar el conflicto venezolano, del que Errejón se manfiestó a favor hace algunos meses. «Venezuela está en una situación desastrosa, que yo nunca desearía para España. Aunque no creo que Maduro sea un dictador», sentenció el líder de Más País.